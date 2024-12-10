Банки не должны требовать дополнительных данных от участников программ господдержки – Минэкономики

Министерство экономики Украины предоставило банкам разъяснение о нецелесообразности чрезмерных требований по раскрытию банковских данных в рамках программ "Зимова єПідтримка" и "Национальный кэшбек". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об участии в программе "Национальный кэшбек"

Отмечается, что для начисления кэшбека 10% за покупку украинских товаров в рамках программы "Национальный кэшбек" правительство требует только данные о транзакциях, связанных с приобретением или возвратом этих товаров.

Это товары, участвующие в программе, купленные в торговых заведениях, разрешение на передачу данных о транзакциях за эти покупки участник программы предоставляет в случае заинтересованности принимать в ней участие. за конкретные покупки.

Правительство не требует и не запрашивает у банков данные о других транзакциях для реализации программы "Национальный кэшбек". Министерство экономики в письме к банкам подчеркивает, что требования о предоставлении согласия на раскрытие других данных нецелесообразны.

Об участии граждан в программе "Зимова єПідтримка"

Средства по программе "Зимова єПідтрика" зачисляются на карточку "Национальный кэшбек". Гражданин может открыть такую карту через приложение или в отделении одного из банков-партнеров программы.

В случае, если гражданин не заинтересован участвовать в программе "Национальный кэшбек" и планирует использовать эту карту только для получения средств по программе, банки не должны требовать согласия на раскрытие информации о транзакциях с личных счетов или других персональных данных, которые не касаются непосредственно выплаты, подчеркивают Минэкономики.

Закрыть банковскую карту Национальный кэшбек или отозвать предоставленное разрешение граждане могут в любой момент.

В своем письме Министерство экономики обращается к банкам о приведении своих договоров с клиентами и других документов в соответствие с предоставленными разъяснениями.

Напомним также, что средства недавно объявленной программы "Зимова єПідтримка" по выплате 1 тысячи гривен также будут поступать именно на карты для выплат "Нацкешбеку". Отметим, что на ноябрь, ставший уже третьим месяцем действия "Нацкешбека", украинцы накопили более 250 миллионов гривен (вдвое больше, чем месяцем ранее ).

Добавим, что средства программы "Зимова єПідтримка" по выплате 1 тысячи гривен будут поступать именно на карты для выплат "Нацкешбеку". Отметим, что на ноябрь, ставший уже третьим месяцем действия "Нацкешбека", украинцы накопили более 250 миллионов гривен (вдвое больше, чем месяцем ранее ).