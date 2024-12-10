Банки не повинні вимагати додаткових даних від учасників програм держпідтримки – Мінекономіки

Міністерство економіки України надало банкам роз'яснення про недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківських даних у рамках програм “Зимова єПідтримка” та “Національний кешбек”. Про це інформує пресслужба міністерства.

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Щодо участі у програмі "Національний кешбек"

Зазначається, що для нарахування кешбеку 10% за покупку українських товарів у рамках програми "Національний кешбек" уряд вимагає лише дані про транзакції, пов'язані з придбанням або поверненням цих товарів.

Це товари, які беруть участь в програмі, куплені в закладах торгівлі, що беруть участь в програмі. Дозвіл на передачу даних про транзакції за ці покупки учасник програми надає у разі зацікавленості брати в ній участь. Інформація про зазначені платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку за конкретні покупки.

Уряд не потребує та не запитує від банків дані про інші транзакції для реалізації програми "Національний кешбек". Міністерство економіки в листі до банків підкреслює, що вимоги щодо надання згоди на розкриття інших даних є недоцільними.

Щодо участі громадян у програмі "Зимова єПідтримка"

Кошти за програмою "Зимова єПідтримка" зараховуються на картку "Національний кешбек". Громадянин може відкрити таку картку через застосунок або в відділенні одного з банків-партнерів програми.

У разі, якщо громадянин не зацікавлений брати участь в програмі "Національний кешбек" і планує використати цю картку лише для отримання коштів за програмою "Зимова єПідтримка", банки не повинні вимагати згоду на розкриття інформації про транзакції з особистих рахунків чи інші персональні дані, які не стосуються безпосередньо виплати, наголошують в Мінекономіки.

Закрити банківську картку Національний кешбек або відкликати наданий дозвіл громадяни можуть у будь-який момент. Для цього потрібно звернутись до підтримки банку.

У своєму листі Міністерство економіки звертається до банків щодо приведення своїх договорів з клієнтами та інших документів у відповідність до наданих роз’яснень.

Нагадаємо також, що кошти недавно оголошеної програми "Зимова єПідтримка" з виплати 1 тисячі гривень також надходитимуть саме на картки для виплат "Нацкешбеку". Зазначимо, що на листопад, який став вже третім місяцем дії "Нацкешбеку", українці накопичили понад 250 мільйонів гривень (вдвічі більше, ніж місяцем раніше).

Додамо, що кошти програми "Зимова єПідтримка" з виплати 1 тисячі гривень надходитимуть саме на картки для виплат "Нацкешбеку". Зазначимо, що на листопад, який став вже третім місяцем дії "Нацкешбеку", українці накопичили понад 250 мільйонів гривень (вдвічі більше, ніж місяцем раніше).