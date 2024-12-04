В Приватбанку прокоментували, чи розкривається банківська таємниця власників карток Нацкешбеку

Державний Приватбанк, що є одним з партнерів програми "Національний кешбек", зазначає, що дані, які мають розкриватися банками щодо клієнтів, які оформили картки для нарахування кешбеку, використовуються тільки для розрахунку та нарахування самого кешбеку. Про це йдеться у роз'ясненні фінустанови, опублікованій 4 грудня.

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"Шановні клієнти, ми поділяємо прикрість у зв'язку з таким перекручуванням умов важливої для держави ініціативи "Національний кешбек", що розповсюджуються певними очільниками на фінансовому ринку. Хочемо запевнити, що наш банк діє виключно в межах, визначених нормативно-правовими актами, та дані, які передаються, використовуються виключно для розрахунку та нарахування кешбеку", - сказано в повідомленні.

"Повідомляємо про умови чесно. А от інші..."

В Приватбанку запевнили, що для нього прозорість і чесність у співпраці з клієнтами "завжди на першому місці", він дбає про безпеку банківської таємниці та персональних даних своїх клієнтів та діє виключно в рамках законодавства.

"Впевнені, що всі відповідальні гравці фінансового ринку так само відповідально ставляться до своїх зобов'язань, що визначені відповідними нормативними актами", - додають у фінустанові.

Там підкреслюють, що українське законодавство вимагає підписання письмового дозволу на розкриття банківської таємниці від кожного користувача перед відкриттям рахунку "Національний кешбек".

Втім, всі банки-учасники мають передавати лише інформацію щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів, як це було предбачено постановою Кабінету міністрів №952 від 20 серпня.

"Будь-які інші операції чи дані клієнтів не розголошуються. Маємо надію, що усі банки-учасники програми "Національний кешбек" також будуть чесними перед своїми клієнтами, надаючи інформацію про умови прозоро і розгорнуто. Банк залишає за собою право звернутися до компетентних органів для захисту своєї ділової репутації", - сказано у заяві.

Хто запустив обговорення теми

Зазначимо, що раніше у середу співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що Приватбанк, який він періодично критикує, нібито є єдиним банком, який розкриває банківську таємницю власників карток "Нацкешбек". За його словами, інші банки (серед яких, таким чином, і сам monobank) "таке не роблять".

У самому договорі, який банк укладає з клієнтами і на який Гороховський закликав звернути увагу, зазначено, що передача даних відбувається "в межах і обсязі, необхідному" для виконання відповідної постанови уряду та умов самого договору.

Після цього заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") спростував слова Гороховського, вказавши, що зазначена умова є загальною для клієнтів усіх банків-учасників програми.

Що каже офіційний порядок "Нацкешбеку"

Зазначимо при цьому, що в самій постанові, якій було затверджено порядок реалізації "Нацкешбеку", буквально немає обмежувального формулювання про передачу даних "в межах і обсязі, необхідному" для її виконання. Однак це фактично випливає з суті викладеного у документі.

Там вказано, що клієнт має надати банку дозвіл на розкриття банківської таємниці, а також згоду на передачу "інформації про платіжні операції з обраних поточних рахунків" для надання послуги "Нацкешбек" (за формою, визначеною самим банком).

Банки ж у рамках інформаційної взаємодії з Міністерством економіки мають щоденно передавати до інформаційної системи "Кешбек "Зроблено в Україні" дані про всі платіжні операцій за всіма обраними покупцями поточними рахунками, щодо яких ті дозволили надання інформації.

Гачок для ухилянтів?

Нагадаємо також, що напередодні депутатка парламенту від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі "Радіо Свобода" заявила, що запущена владою програма "Зимова еПідтримка" з виплати 1 тисячі гривень на картки "Нацкешбеку" має іншу мету, ніж заявлена офіційно.

"Як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проєкту "Національний кешбек", розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є проживають постійно на території держави, не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон. Тобто, це, як на мене, спроба перерахувати населення", – сказала вона.

Більш того, депутатка від правлячої партії припустила, що іншою справжньою метою програми може бути спроба виявити чоловіків, які уникають мобілізації до війська.

"У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не люди з інвалідністю, вони не заброньовані. Тобто це люди, які умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обовʼязку з захисту батьківщини... Хтось зареєструється з чоловіків", – сказала вона.

Нагадаємо, що за листопад, який став третім місяцем дії програми "Національний кешбек", українці накопичили понад 250 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж місяцем раніше.

Джерело фото: ua.depositphotos.com