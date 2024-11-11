"Національний кешбек": на що українці найчастіше витрачають кошти

Клієнти ПриватБанку найчастіше витрачають кошти "Національного кешбеку" на поповнення мобільного, оплату комуналки та інтернету.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що майже половина - 45,1% клієнтів ПриватБанку, які отримали від держави кешбек за купівлю товарів українських виробників, витрачають кошти з карток "Національний кешбек" на поповнення рахунків мобільних операторів.

Також більше третини - 35,5% користувачів програми витрачають гроші на оплату комунальних послуг, ще 7,8% на оплату послуг інтернету та понад 3% на оплату медичних послуг.

За даними банку, всім клієнтам ПриватБанку, хто вже отримав кешбек від держави та оплачує карткою "Національний кешбек" Mastercard від ПриватБанку комунальні послуги, мобільний зв’язок, транспорт, медичні послуги тощо, банком нараховується онлайн в програмі лояльності "Привіт" у Приват24 додатковий кешбек 10% за умови підключення пропозиції у "Привіт".

Українцям почали надходити кошти за програмою "Національний кешбек"

Повідомляється, що сьогодні вже 20,5 млн грн національного кешбеку зараховано на картки понад 400 тисяч клієнтів ПриватБанку, які оформили в банку цифрову картку "Національний кешбек" та підключили ії для участі у програмі.

Відкрити спеціальну цифрову картку "Національний кешбек" Mastercard від ПриватБанку можна у Приват24 безкоштовно за декілька кліків.

Для отримання кешбеку від держави та додаткового кешбеку від банку, після оформлення картки треба перейти у застосунок "Дія" та вибрати для отримання коштів картку ПриватБанку.

Про те, як отримувати кешбек від держави, читайте в матеріалі Delo.ua.