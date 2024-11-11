"Национальный кэшбэк": на что украинцы чаще всего тратят средства

Клиенты ПриватБанка чаще всего тратят средства "Национального кэшбэка" на пополнение мобильного, оплату коммуналки и интернета.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что почти половина — 45,1% клиентов ПриватБанка, получивших от государства кэшбэк за покупку товаров украинских производителей, тратят средства с карточек "Национальный кэшбэк" на пополнение счетов мобильных операторов.

Также более трети – 35,5% пользователей программы тратят деньги на оплату коммунальных услуг, еще 7,8% на оплату услуг интернета и более 3% на оплату медицинских услуг.

По данным банка, всем клиентам ПриватБанка, кто уже получил кэшбэк от государства и оплачивает картой "Национальный кэшбэк" Mastercard от ПриватБанка коммунальные услуги, мобильная связь, транспорт, медицинские услуги и т.д., банком начисляется онлайн в программе лояльности "Привет" в Приват24 дополнительный кэшбэк 10% при подключении предложения в "Привет".

Украинцам начали поступать средства по программе "Национальный Кэшбэк"

Сообщается, что сегодня уже 20,5 млн грн национального кэшбэка зачислено на карты более 400 тысяч клиентов ПриватБанка, которые оформили в банке цифровую карту "Национальный кэшбэк" и подключили ее для участия в программе.

Открыть специальную цифровую карту "Национальный кэшбэк" Mastercard от ПриватБанка можно в Приват24 бесплатно за несколько кликов.

Для получения кэшбэка от государства и дополнительного кэшбэка от банка, после оформления карты нужно перейти в приложение "Дія" и выбрать для получения средств карту ПриватБанка.

О том, как получать кэшбэк от государства читайте в материале Delo.ua.