ПриватБанк выплачивает кэшбэки за денежные переводы через RemitBee

Украинцы смогут получить кэшбэк от 100 до 1000 грн за быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney и канадскую финтех компанию RemitBee .

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что с начала ноября 2024 года до конца апреля 2025 года за первый полученный на карту ПриватБанк Mastercard перевод RemitBee на сумму от 1000 грн (в эквиваленте) можно будет получить гарантированный кэшбэк 100 грн.

Для клиентов RemitBee, которые впервые посылают перевод, действует промокод PRIVAT10 – за ним бонус 10 канадских долларов засчитывается на счет в RemitBee и делает перевод бесплатным, независимо от суммы.

Кроме того, в течение действия предложения все клиенты, получившие перевод из Канады в Украину через RemitBee на карту ПриватБанка Mastercard, смогут принять участие в ежемесячном розыгрыше кэшбэков в размере 1000 грн.

Как отмечают в ПриватБанке, отправить из Канады в Украину перевод RemitBee можно через сайт или мобильное приложение компании. Получить перевод RemitBee через PrivatMoney можно автоматически на карту ПриватБанка, для этого отправителю при совершении перевода нужно указать данные карты получателя.

Напомним, в конце октября ПриватБанк совместно с Mastercard и европейским финансовым сервисом Zen.com запустили новую программу поддержки для украинцев, упрощающую международные переводы.

До апреля 2025 года клиенты, которые получат на карту Mastercard от ПриватБанка международный перевод от Zen.com на сумму от 1000 грн, смогут получить кэшбэк от 250 до 500 грн.