ПриватБанк виплачує кешбеки за грошові перекази через RemitBee

Українці зможуть отримати кешбек від 100 до 1000 грн за швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney та канадську фінтех компанію RemitBee .

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що з початку листопада 2024 до кінця квітня 2025 року за перший отриманий на картку ПриватБанк Mastercard переказ RemitBee на суму від 1000 грн (в еквіваленті) можна буде отримати гарантований кешбек 100 грн.

Для клієнтів RemitBee, які вперше надсилають переказ, діє промокод PRIVAT10 – за ним бонус 10 канадських доларів зараховується на рахунок у RemitBee та робить переказ безкоштовним, незалежно від суми.

Крім того, протягом дії пропозиції всі клієнти, що отримали переказ з Канади в Україну через RemitBee на картку ПриватБанку Mastercard, зможуть прийняти участь у щомісячному розіграші кешбеків у розмірі 1000 грн.

Як зауважують в ПриватБанку, надіслати з Канади в Україну переказ RemitBee можна через сайт чи мобільний додаток компанії. Отримати переказ RemitBee через PrivatMoney можна автоматично на картку ПриватБанку, для цього відправнику при здійсненні переказу треба вказати дані картки одержувача.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ПриватБанк спільно з Mastercard та європейським фінансовим сервісом Zen.com запустили нову програму підтримки для українців, яка спрощує міжнародні перекази.

До квітня 2025 року клієнти, які отримають на картку Mastercard від ПриватБанку міжнародний переказ від Zen.com на суму від 1000 грн, зможуть отримати кешбек від 250 до 500 грн.