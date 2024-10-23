ПриватБанк спільно з Mastercard запустили кешбеки за міжнародні перекази

23 жовтня ПриватБанк спільно з Mastercard та європейським фінансовим сервісом Zen.com запустили нову програму підтримки для українців, яка спрощує міжнародні перекази.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Протягом місяця, до 23 листопада, всі перекази на картки ПриватБанку через Zen.com будуть без комісії. Це включає поповнення власних карток, донати та перекази до України.

Крім того, до 23 квітня 2025 року клієнти, які отримають на картку Mastercard від ПриватБанку міжнародний переказ від Zen.com на суму від 1000 грн, зможуть отримати кешбек від 250 до 500 грн.

Для відправлення коштів через Zen.com та систему PrivatMoney, користувачам потрібно завантажити додаток Zen.com, зареєструватися, вибрати валюту для переказу (EUR, USD або PLN) та ввести дані картки або рахунку одержувача.

Додамо, що Zen.com став партнером системи PrivatMoney у червні 2023 року, пропонуючи зручний мобільний додаток для здійснення міжнародних переказів.

Нагадаємо, ПриватБанк у співпраці з Mastercard першим серед українських банків запустив послугу, що дозволяє клієнтам за кордоном знімати готівку на касі без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів. Клієнти фінустанови можуть за потреби знімати готівку разом з оплатою карткою товарів та послуг не тільки в Україні, а і закордоном.

Окрім цього, клієнти ПриватБанку можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24 та безкоштовно замовити міжнародну доставку платіжних карток. Така послуга вже доступна в 45 країнах світу.