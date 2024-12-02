В листопаді українці накопичили вдвічі більше Нацкешбеку, ніж у жовтні

За листопад, який став третім місяцем дії програми "Національний кешбек", українці накопичили понад 250 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж місяцем раніше. Як повідомляють у Міністерстві економіки, до програми долучилося вже понад 4 мільйони громадян.

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"Кількість учасників програми і сума нарахованого кешбеку продовжують стабільно зростати. Програма створює комплексний ефект: громадяни отримують фінансову підтримку у вигляді 10% кешбеку, держава отримує податки на Збройні сили, місцеві виробники мають замовлення і створюють робочі місця", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що виплата кешбеку за листопад відбудеться наприкінці грудня, але за грудень - не у січні, а вже у лютому 2025 року. Кошти Національного кешбеку не оподатковуються. Витратити їх можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, транспортних та інших. Також кешбек можна задонатити на підтримку ЗСУ чи придбати військові облігації.

У вересні за цією програмою українцям було нараховано 42 мільйона гривень, а у жовтні - вже 125 мільйонів. Втім, вони поки не поспішають витрачати ці гроші бодай на щось: станом на середину листопада здійснили оплату за їх рахунок лише 120 тисяч громадян, в той час як у 500 тисяч кошти кешбеку залишалися недоторканими.

Наразі до "Нацкешбеку" приєдналося вже 1600 виробників, він розповсюджується на 340 тисяч товарів українського виробництва. Участь у програмі беруть провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.

Кошти у сумі 10% від цих товарів нараховуються на окрему картку для виплат, яку можна відкрити в одному з 15 банків (Приватбанк, monobank, Укргазбанк, Сенс Банк, ПУМБ, А-банк, "Глобус", Укрсиббанк, Ощадбанк, Акордбанк, "Кредит Дніпро", Правекс Банк, "Кліринговий Дім", Радабанк та Райффайзен Банк).

Далі карту слід активувати у застосунку "Дія" ("Сервіси" => "Національний кешбек"). Громадяни, які відкрили таку картку, зможуть також використати її для отримання іншої допомоги від держави - "Зимової єПідтримки". Станом на кінець листопада громадяни відкрили вже 4,6 мільйона карток Нацкешбек.