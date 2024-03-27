Украинцы не поддерживают предоставление доступа налоговой к банковской тайне – опрос

Около 63,3% украинцев против идеи Министерства финансов Украины предоставить доступ налоговым органам к банковской тайне без решения суда. Поддерживают тем или иным способом предложение Минфина лишь 30% респондентов.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии, сделанного по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина, передает "Экономическая правда".

Так, Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы, которую подготовило Министерство финансов Украины, предлагает отменить запрет на раскрытие налоговым органам банковской тайны о наличии и движении средств на счетах должника (налогоплательщика).

Согласно опросу, 47,7% респондентов ответили, что не поддерживают доступ налоговых органов к данным о движении средств на личных банковских счетах без решения суда. Еще 15,6% отметили, что они "скорее не поддерживают".

16,6% опрашиваемых заявили, что они поддерживают предоставление доступа налоговой к банковской тайне, а 13,4% - "скорее поддерживаю". Среди опрашиваемых 6,6% было сложно ответить на этот вопрос, в то время как 0,1% вообще отказались отвечать.

Исследование проводилось с 5 февраля по 4 марта 2024 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2008 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Для чего нужна "Национальная стратегия доходов"

"Национальная стратегия доходов" – это план правительства, направленный на внедрение дальнейших реформ в налоговой и таможенной системах с целью обеспечения большей финансовой независимости Украины. Этот документ разрабатывается Министерством финансов и ориентирован на укрепление экономического положения страны.

"Цель "Национальной стратегии доходов" – усилить фискальную способность государства, адаптировать налоговое и таможенное законодательство к стандартам ЕС, создать стимулы для послевоенного восстановления и экономического роста", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства.

В Минфине уверены, что создание плана реформ на следующие 6 лет будет способствовать стабильной и предполагаемой ситуации в стране. А также вернет доверие в отношениях между властью и налогоплательщиками.

Кроме того, подготовка "Национальной стратегии доходов" была одним из требований МВФ для программы расширенного финансирования EFF для Украины на $15,6 млрд. Украина должна была выполнить ее до конца декабря 2023 года.

Фото: ua.depositphotos.com