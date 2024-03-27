ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Финансы
Дата публикации

Украинцы не поддерживают предоставление доступа налоговой к банковской тайне – опрос

Украинцы не поддерживают предоставление доступа налоговой к банковской тайне – опрос
Фото: Depositphotos

Около 63,3% украинцев против идеи Министерства финансов Украины предоставить доступ налоговым органам к банковской тайне без решения суда. Поддерживают тем или иным способом предложение Минфина лишь 30% респондентов.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии, сделанного по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина, передает "Экономическая правда".

Так, Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы, которую подготовило Министерство финансов Украины, предлагает отменить запрет на раскрытие налоговым органам банковской тайны о наличии и движении средств на счетах должника (налогоплательщика).

Согласно опросу, 47,7% респондентов ответили, что не поддерживают доступ налоговых органов к данным о движении средств на личных банковских счетах без решения суда. Еще 15,6% отметили, что они "скорее не поддерживают".

Фото 2 — Украинцы не поддерживают предоставление доступа налоговой к банковской тайне – опрос
Иллюстрация: case-ukraine.com.ua

16,6% опрашиваемых заявили, что они поддерживают предоставление доступа налоговой к банковской тайне, а 13,4% - "скорее поддерживаю". Среди опрашиваемых 6,6% было сложно ответить на этот вопрос, в то время как 0,1% вообще отказались отвечать.

Исследование проводилось с 5 февраля по 4 марта 2024 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2008 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.  

Для чего нужна "Национальная стратегия доходов"

"Национальная стратегия доходов" – это план правительства, направленный на внедрение дальнейших реформ в налоговой и таможенной системах с целью обеспечения большей финансовой независимости Украины. Этот документ разрабатывается Министерством финансов и ориентирован на укрепление экономического положения страны.

"Цель "Национальной стратегии доходов" – усилить фискальную способность государства, адаптировать налоговое и таможенное законодательство к стандартам ЕС, создать стимулы для послевоенного восстановления и экономического роста", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства.

В Минфине уверены, что создание плана реформ на следующие 6 лет будет способствовать стабильной и предполагаемой ситуации в стране. А также вернет доверие в отношениях между властью и налогоплательщиками.

Кроме того, подготовка "Национальной стратегии доходов" была одним из требований МВФ для программы расширенного финансирования EFF для Украины на $15,6 млрд. Украина должна была выполнить ее до конца декабря 2023 года.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко