Почти половина опрошенных украинцев считают контроль государством за информацией в Интернете ограничением прав и свобод

Почти половина опрошенных украинцев (49%) принимают попытки властей активизировать контроль за информацией в интернете как нарушение прав и свобод человека. В то же время 44% респондентов поддерживают идею о том, что в целях усиления безопасности необходимо увеличить контроль над интернет-контентом.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 17-23 февраля 2024 года.

Согласно опросу, в 2022 году большинство украинцев (60%) соглашались, что для укрепления защитки от врага государство должно активнее контролировать информацию, но по состоянию на февраль 2024 года доля таких граждан уменьшилась до 49%.

В то же время 44% поддерживают идею о более активном вмешательстве государства для повышения безопасности.

Согласно опросу, среди пользователей Телеграмм-каналов, 43% поддерживают идею о необходимости более активного государственного контроля над информацией в интернете как меры противодействия враждебным влияниям.

Среди тех, кто не пользуется Телеграммой, 46% воспринимают такие меры как ограничение своих прав и свобод.

"Отсутствие связи отношения и использования ТГ-каналов (и сайтов) связано, скорее всего, с тем, что мы спрашивали не о закрытии, а о контроле. Респонденты могли думать, что их это не касаются, потому что они пользуются "правильными" каналами или сайтами", - отмечают в КМИС.

Телеграммам грозит безопасность Украины

Украинская разведка подтверждает, что использование телеграммы несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики.

С этой целью Украина налаживает диалог с руководством всех социальных платформ, включая Телеграмм, с целью создания прозрачного взаимодействия, отвечающего как украинским законам, так и международным нормам.

Добавим, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.

Опрос проводился в течение 17-23 февраля 2024 методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) среди 1052 респонденты, проживающие на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. Статистическая погрешность выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

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