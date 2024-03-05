Майже половина опитаних українців вважають контроль державою за інформацією в Інтернеті обмеженням прав і свобод

Майже половина опитаних українців (49%) сприймає спроби влади активізувати контроль за інформацією в Інтернеті як порушення прав та свобод людини. Водночас, 44% респондентів підтримують ідею про те, що з метою посилення безпеки необхідно збільшити контроль над інтернет-контентом.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 17-23 лютого 2024 року.

Згідно з опитуванням, у 2022 році більшість українців (60%) погоджувалися, що для зміцнення захистку від ворога держава повинна активніше контролювати інформацію, але станом на на лютий 2024 року частка таких громадян зменшилася до 49%.

В той же час, 44% підтримують ідею про більш активне втручання держави для підвищення безпеки.

Згідно з опитуванням, серед користувачів Телеграм-каналів, 43% підтримують ідею про необхідність більш активного державного контролю за інформацією в інтернеті як заходу протидії ворожим впливам.

Натомість серед тих, хто не користується Телеграмом, 46% сприймають такі заходи як обмеження своїх прав та свобод.

"Відсутність зв’язку ставлення і використання ТГ-каналів (і сайтів) пов’язана, скоріш за все, з тим, що ми запитували не про закриття, а про контроль. Респонденти могли гадати, що їх це не стосуються, бо вони користуються "правильними" каналами або сайтами", - зазначають у КМІС.

Телеграм загрожує безпеці України

Українська розвідка підтверджує, що використання Телеграму несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики.

З цією метою Україна налагоджує діалог з керівництвом всіх соціальних платформ, включаючи Телеграм, з метою створення прозорої взаємодії, яка б відповідала як українським законам, так і міжнародним нормам.

Додамо, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.

Опитування проводилося упродовж 17-23 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) серед 1052 респонденти, що мешкають на території України, яка контролювалася Урядом України. Статистична похибка вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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