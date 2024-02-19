Українці втратили довіру до телемарафону "Єдині новини", - опитування

Ідея телемарафону "Єдині новини" користувалася широкою підтримкою у 2022 році, але з 2023 року простежується стабільне зниження довіри і станом на лютий на лютий 2024 року соціологи вперше фіксують негативний баланс довіри-недовіри (тобто кількість тих, хто довіряє, зараз менше кількості тих, хто не довіряє).

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, у грудні 2023 року 43% довіряли телемарафону "Єдині новини", не довіряли – 38%. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє.

Соціологи зазначають, що хоча ті, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє гаранту, телемарфону довіряють 48%, не довіряють – 33%.

"Дещо більш критичні до телемарафону "Єдині новини" мешканці Заходу і Центру. Разом з цим фактично у всіх регіонах не більше 40% довіряють йому", - підкреслюють у КМІС.

"Результати опитування засвідчують, що у все більшої кількості українців телемарафон "Єдині новини" викликає критичні зауваження. Заради справедливості потрібно зазначити, що після широкомасштабного вторгнення медіа ландшафт в Україні суттєво змінився. Але 77% українців зазвичай отримують інформацію з одного з інтернет-джерел (насамперед – з телеграм-каналів), а з новини на телебачення – 43% (і зрозуміло, що з них лише частина отримували саме з телемарафону "Єдині новини"). Тобто насправді не так багато українців отримують інформацію з "Єдиних новин" (відповідно, переважно оцінки телемарафону робляться не на основі власного перегляду, а через інтерпретації лідерів суспільної думки, інших медіа тощо). Утім, посилення громадського запиту на переформатування телемарафону не варто лишати осторонь і тим більше ігнорувати", - коментують у КМІС.

Ефективність телемарафону під сумнівом

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин переконаний, що єдиний телемарафон "Єдині новини" виконав свою функцію на початку великої війни, а нині втрачає аудиторію.

"Виникає питання. Ми інвестуємо гроші в інформаційну безпеку, але механізм, яким, власне, ця безпека мала би забезпечуватись, не настільки ефективний, як був раніше", – зауважив Юрчишин.

При цьому нардеп наголосив, що не ініціюватиме закриття телемарафону, бо не він ініціював його створення.

Держава витратить на телемарафон 1,7 млрд грн

Деякі медіаексперти наголошують, що цілодобовий марафон "Єдині новини", який об'єднав шість найбільших телеканалів країни, себе вичерпав. Ще пів року тому ексміністр культури Олександр Ткаченко говорив, що "Єдині новини" дивиться не більше 15% українців.

Але марафон "Єдині новини" цього року триватиме – держава витратить на нього з бюджету 1,7 млрд грн.

Кошти планують виділити на "виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку системи державного іномовлення України.

Сьогодні спільний марафон транслюється на загальнонаціональних приватних, державних та суспільних телеканалах. Його створюють медіагрупи "1+1", "Інтер", StarLightMedia, "Ми-Україна", парламентський телеканал "Рада" та Суспільне.