У Верховній Раді розповіли, чи ініціюватимуть закриття телемарафону

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин переконаний, що єдиний телемарафон "Єдині новини" виконав свою функцію на початку великої війни, а нині втрачає аудиторію.

Про це нардеп сказав в інтерв'ю Укрінформу.

На думку Юрчишина, створення єдиного телемарафону на початку повномасштабного вторгнення було правильним рішенням, передусім з точки зору безпеки. Але нині статистика свідчить про падіння рівня інтересу та довіри до телемарафону

"Виникає питання. Ми інвестуємо гроші в інформаційну безпеку, але механізм, яким, власне, ця безпека мала би забезпечуватись, не настільки ефективний, як був раніше", – зауважив Юрчишин.

Він підкреслив, що наразі перед комітетом стоїть завдання проаналізувати телемарафон, зрозуміти, що не працює і чи можна це виправити. Своєю чергою, каналам телемарафону необхідно запровадити механізми більш збалансованої подачі інформації.

"Якщо не можна виправити, будемо шукати інші варіанти. До того моменту, поки немає іншого сценарію, користуємося і дивимося те, що маємо", – наголосив нардеп.

На його думку, телемарафон не транслює більш оптимістичний підхід та не прикрашає ситуацію в країні та на лінії фронту.

"Коли речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорить в ефірі про збиті ворожі літаки, ракети, дрони, – це позитив. Це не прикрашання реальності, це – реальність. Водночас коли ми не говоримо про свої втрати, позиції наших військ і просимо зберігати інформаційну тишу, таким чином захищаємо суспільство і військових. Нехай ворогу буде важче отримати інформацію про нас", – зауважив Юрчишин.

При цьому нардеп наголосив, що не ініціюватиме закриття телемарафону, бо не він ініціював його створення.

"Багато колег вимагали від мене заяву про необхідність закриття єдиного телемарафону, але я не збираюся цього робити взагалі. Не комітет цей марафон починав, не комітету його закривати", - сказав політик.

"Проте, якщо ми не зробимо його якіснішим, він просто себе вичерпає. І якщо за наступний рік ми не знайдемо варіанти, як вдосконалити телемарафон, я не переконаний, що він цей рік переживе", - додав Юрчишин.

Нагадаємо, Верховна Рада України 9 грудня призначила депутата від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина на посаду голови парламентського Комітету з питань свободи слова. Він замінить на цій посаді Нестора Шуфрича, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у держзраді.

Держава витратить на телемарафон 1,7 млрд грн

Деякі медіаексперти наголошують, що цілодобовий марафон "Єдині новини", який об'єднав шість найбільших телеканалів країни, себе вичерпав. Ще пів року тому ексміністр культури Олександр Ткаченко говорив, що "Єдині новини" дивиться не більше 15% українців.

Але марафон "Єдині новини" наступного року триватиме – держава витратить на нього з бюджету 1,7 млрд грн.

Кошти планують виділити на "виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку системи державного іномовлення України.

Сьогодні спільний марафон транслюється на загальнонаціональних приватних, державних та суспільних телеканалах. Його створюють медіагрупи "1+1", "Інтер", StarLightMedia, "Ми-Україна", парламентський телеканал "Рада" та Суспільне.