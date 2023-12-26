В Верховной Раде рассказали, будут ли инициировать закрытие телемарафона

Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин убежден, что единый телемарафон "Единые новости" выполнил свою функцию в начале большой войны, а ныне теряет аудиторию.

Об этом нардеп сказал в интервью Укринформу.

По мнению Юрчишина, создание единого телемарафона в начале полномасштабного вторжения было верным решением, прежде всего с точки зрения безопасности. Но сейчас статистика свидетельствует о падении уровня интереса и доверия к телемарафону.

"Возникает вопрос. Мы инвестируем деньги в информационную безопасность, но механизм, которым, собственно, эта безопасность должна обеспечиваться, не столь эффективен, как был раньше", - отметил Юрчишин.

Он подчеркнул, что перед комитетом стоит задача проанализировать телемарафон, понять, что не работает и можно ли это исправить. В свою очередь каналам телемарафона необходимо ввести механизмы более сбалансированной подачи информации.

"Если нельзя исправить, будем искать другие варианты. До того момента, пока нет другого сценария, пользуемся и смотрим то, что имеем", – подчеркнул нардеп.

По его мнению, телемарафон не транслирует более оптимистичный подход и не украшает ситуацию в стране и на линии фронта.

"Когда спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит в эфире о сбитых вражеских самолетах, ракетах, дронах – это позитив. Это не украшение реальности, это реальность. В то же время, когда мы не говорим о своих потерях, позиции наших войск и просим сохранять информационную тишину, таким образом защищаем общество и военных. Пусть врагу будет труднее получить информацию о нас", – заметил Юрчишин.

При этом нардеп подчеркнул, что не будет инициировать закрытие телемарафона, потому что он не инициировал его создание.

"Многие коллеги требовали от меня заявление о необходимости закрытия единого телемарафона, но я не собираюсь этого делать вообще. Не комитет этот марафон начинал, не комитету его закрывать", - сказал политик.

"Однако если мы не сделаем его более качественным, он просто себя исчерпает. И если за следующий год мы не найдем варианты, как усовершенствовать телемарафон, я не убежден, что он этот год переживет", - добавил Юрчишин.

Напомним, Верховная Рада Украины в субботу, 9 декабря, назначила депутата от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина на должность главы парламентского Комитета по вопросам свободы слова. Он заменит на этом посту Нестора Шуфрича, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Государство потратит на телемарафон 1,7 млрд грн

Некоторые медиаэксперты подчеркивают, что круглосуточный марафон "Единые новости", объединивший шесть крупнейших телеканалов страны, себя исчерпал. Еще полгода назад экс-министр культуры Александр Ткаченко говорил, что "Единые новости" смотрит не больше 15% украинцев.

Но марафон "Единые новости" в следующем году продлится - государство потратит на него из бюджета 1,7 млрд грн.

Средства планируют выделить на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины.

Сегодня общий марафон транслируется на общенациональных частных, государственных и общественных телеканалах. Его создают медиагруппы "1+1", "Интер", StarLightMedia, "Мы-Украина", парламентский телеканал "Рада" и "Суспільне".