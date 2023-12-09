Заменить Шуфрича: Ярослава Юрчишина назначили председателем Комитета по вопросам свободы слова

Верховная Рада Украины в субботу, 9 декабря, назначила депутата от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина на должность главы парламентского Комитета по вопросам свободы слова.

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Об этом сообщили депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

"Верховная Рада утвердила депутата Ярослава Юрчишина (фракция "Голос") на должность председателя Комитета по свободе слова", - написал Гончаренко.

Это решение поддержали 247 народных депутатов.

Известно, что он заменит на этом посту Нестора Шуфрича, ранее возглавлявшего этот комитет.

Верховная Рада на заседании 20 сентября сняла с должности председателя Комитета по свободе слова Нестора Шуфрича, которому ранее сообщили о подозрении в госизмене. Исполняющим обязанности главы комитета был нардеп "Слуги народа" Евгений Брагар.

15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога.

Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.