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Заменить Шуфрича: Ярослава Юрчишина назначили председателем Комитета по вопросам свободы слова
Верховная Рада Украины в субботу, 9 декабря, назначила депутата от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина на должность главы парламентского Комитета по вопросам свободы слова.
Об этом сообщили депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.
"Верховная Рада утвердила депутата Ярослава Юрчишина (фракция "Голос") на должность председателя Комитета по свободе слова", - написал Гончаренко.
Это решение поддержали 247 народных депутатов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Известно, что он заменит на этом посту Нестора Шуфрича, ранее возглавлявшего этот комитет.
Верховная Рада на заседании 20 сентября сняла с должности председателя Комитета по свободе слова Нестора Шуфрича, которому ранее сообщили о подозрении в госизмене. Исполняющим обязанности главы комитета был нардеп "Слуги народа" Евгений Брагар.
15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога.
Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.