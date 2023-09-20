Верховная Рада уволила Шуфрича с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова

Верховная Рада на заседании 20 сентября уволила с должности председателя Комитета по свободе слова Нестора Шуфрича, которому ранее сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За это решение отдали свои голоса 258 нардепов.

По словам Железняка, Шуфрич останется членом комитета, потому что для его существования нужны по меньшей мере три человека.

Исполняющим обязанности главы комитета станет нардеп "Слуги народа" Евгений Брагар. Он прославился благодаря фразе "Продайте собаку и заплатите за газ", когда на одном из ток-шоу посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Так политик ответил на вопрос женщины, которая позвонила по телефону в студию с вопросом – как она может рассчитаться за газ, если денег не хватает.

Как сообщил Железняк, кандидатура постоянного председателя будет известна на следующей неделе.

Как сообщалось, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога.

Утром 15 сентября Служба безопасности Украины провела обыски у народного депутата от партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича .

Позже СБУ сообщила, что Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.