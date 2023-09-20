Верховна Рада звільнила Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова

Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, якому раніше повідомили про підозру в держзраді.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення віддали свої голоси 258 нардепів.

За словами Железняка, Шуфрич залишиться членом комітету, бо для його існування потрібні щонайменше три людини.

Виконувачем обов'язків голови комітету стане нардеп "Слуги народу" Євген Брагар. Він прославився завдяки фразі "Продайте собаку і заплатіть за газ", коли на одному з ток-шоу порадив пенсіонерці продати собаку, щоби заплатити за комуналку. Так політик відповів на запитання жінки, яка зателефонувала до студії із запитанням – як вона може розрахуватися за газ, якщо грошей не вистачає.

Як повідомив Железняк, кандидатура постійного голови буде відома наступного тижня.

Як повідомлялося, 15 вересня Печерський районний суд Києва обрав Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.

Вранці 15 вересня Служба безпеки України провела обшуки у народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Пізніше СБУ повідомила, що Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.