Верховная Рада лишила мандатов сразу трех нардепов

Верховная Рада на пленарном заседании 8 декабря поддержала прекращение депутатских полномочий народных депутатов Максима Ефимова (группа "Восстановление Украины"), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция "Батькивщина").

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, Рада поддержала законопроект №10317 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ефимова М.В. (фракция "Восстановление").

Он мажоритарщик, поэтому его место будет свободно до завершения войны.

Также депутаты проголосовали за законопроект №10318 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Шпенова Д.Ю. (внефракционный). Он тоже мажоритарщик.

Кроме того, поддержан законопроект №10290 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Данилова В.Б. (фракция "Батьківщина"). Вместо него зайдет другой по списку.

Как подчеркнул Железняк, в Раде остался 401 депутат, что является антирекордом.

Три нардепа решили сложить мандат

Ранее депутат Верховной Рады из группы "Восстановление Украины" Максим Ефимов решил сложить полномочия. По словам политика, решение вызвано отсутствием у него времени на депутатскую работу.

Также депутат Верховной Рады от "Батьківщини" Виталий Данилов решил сложить мандат. Данилов был избран в Раду 9-го созыва №16 в общегосударственном партийном списке "Батьківщини". Таким образом, вместо него депутатом автоматически должен стать следующий по списку кандидат после уже избранных.

Пока это Михаил Соколов (№26). Он уже был депутатом от Блока Юлии Тимошенко в парламенте 6-го созыва (2007-2012), после чего баллотировался от "Батьківщини" в Раду 7-го созыва (по общему списку и затем в 2013 году от округа №132) и 8- го созыва (как мажоритарщик от того же округа, тоже безуспешно).

Также внефракционный нардеп Дмитрий Шпенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Он ранее был депутатом Криворожского городского совета. В 2006 году стал народным депутатом от Партии регионов. В 2012 году снова попал в Верховную Раду, победив в 37-м округе (Днепропетровская область), и стал членом фракции регионалов. После прохождения в парламент в 2014 и 2019 годах был внефракционным (победил как самовыдвиженец по тому же округу).

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