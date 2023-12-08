Верховна Рада позбавила мандатів одразу трьох нардепів

Верховна Рада на пленарному засіданні 8 грудня підтримала припинення депутатських повноважень народних депутатів Максима Єфімова (група "Відновлення України"), Дмитра Шпенова (позафракційний) та Віталія Данілова (фракція "Батьківщина").

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, Рада підтримала законопроєкт № 10317 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Єфімова М.В. (фракція "Відновлення").

Він мажоритарник, тому його місце буде вільне до завершення війни.

Також депутати проголосували за законопроєкт № 10318 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шпенова Д.Ю. (позафракційний). Він теж мажоритарник.

Крім того, підтримано законопроєкт № 10290 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Данілова В.Б. (фракція "Батьківщина"). Замість нього зайде інший по списку.

Як підкреслив Железняк, в Раді залишилось 401 депутат, що є антирекордом.

Три нардепи вирішили скласти мандат

Раніше депутат Верховної Ради з групи "Відновлення України" Максим Єфімов вирішив скласти повноваження. За словами політика, рішення викликане відсутністю в нього часу на депутатську роботу.

Також депутат Верховної Ради від "Батьківщини" Віталій Данілов вирішив скласти мандат. Данілов був обраний до Ради 9-го скликання як №16 у загальнодержавному партійному списку "Батьківщини". Таким чином, замість нього депутатом автоматично має стати наступний за списком кандидат після тих, що вже були обрані.

Наразі це Михайло Соколов (№26). Він вже був депутатом від Блоку Юлії Тимошенко у парламенті 6-го скликання (2007-2012), після чого балотувався від "Батьківщини" у Раду 7-го скликання (за загальним списком і потім в 2013 році від округу №132) та 8-го скликання (як мажоритарник від того ж округу, теж безуспішно).

Також позафракційний нардеп Дмитро Шпенов подав заяву про дострокове припинення повноважень. Він раніше був депутатом Криворізької міської ради. У 2006 році став народним депутатом від "Партії регіонів". У 2012 році знову потрапив до Верховної Ради, перемігши в 37-му окрузі (Дніпропетровська область), і також став членом фракції регіоналів. Після проходження до парламенту в 2014 та 2019 роках був позафракційним (переміг як самовисуванець за тим же округом).

Джерело фото: ua.depositphotos.com