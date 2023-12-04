Ексрегіонал Шпенов складає мандат народного депутата

Позафракційний нардеп Дмитро Шпенов подав заяву про дострокове припинення повноважень. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Він зазначив, що відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Як уточнив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, таким чином у Раді залишиться 401 депутат.

Дмитро Шпенов: біографія

Дмитро Шпенов раніше був депутатом Криворізької міської ради. У 2006 році став народним депутатом від "Партії регіонів". У 2012 році знову потрапив до Верховної Ради, перемігши в 37-му окрузі (Дніпропетровська область), і також став членом фракції регіоналів.

Після проходження до парламенту в 2014 та 2019 роках був позафракційним (переміг як самовисуванець за тим же округом).

Має звання заслуженого юриста України. В нинішньому скликанні парламенту є членом комітету з питань правової політики.