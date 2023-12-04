Экс-регионал Шпенов складывает мандат народного депутата

Внефракционный нардеп Дмитрий Шпенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Он отметил, что соответствующее заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Как уточнил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, таким образом в Раде останется 401 депутат.

Дмитрий Шпенов: биография

Дмитрий Шпенов ранее был депутатом Криворожского городского совета. В 2006 году стал народным депутатом от "Партии регионов". В 2012 году снова попал в Верховную Раду, победив в 37-м округе (Днепропетровская область), и стал членом фракции регионалов.

После прохождения в парламент в 2014 и 2019 годах был внефракционным (победил как самовыдвиженец по тому же округу).

Имеет звание заслуженного юриста Украины. В нынешнем созыве парламента является членом комитета по вопросам правовой политики.