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Нардеп Ефимов решил сдать мандат в Раде: чем объяснил решение
Депутат Верховной Рады из группы "Восстановление Украины" Максим Ефимов решил сложить полномочия. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице. По словам политика, решение было вызвано отсутствием у него времени на депутатскую работу.
"С начала полномасштабной войны местные общины живут в новой политической реальности. В мирное время жизнь на местах зависела от согласованных действий правительства и Верховной Рады и их способности обеспечивать развитие. Как представитель Краматорска в парламенте, я сфокусировал эти усилия в политике масштабных трансформаций нашего города", – отметил он.
По словам Ефимова, он чувствует, как война ежедневно уменьшает вес институтов, усиливая запрос на персональное лидерство, заключающееся в способности обеспечить людям безопасность, экономическую активность и социальную защиту.
Депутат указал, что Краматорск благодаря усилиям местных властей во время войны с РФ превратился в ключевой прифронтовой узел страны, став убежищем для десятков тысяч гражданских переселенцев и хабом, обеспечивающим нужды военных.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Пока команда максимально вовлечена в процессах сохранения промышленного и экономического потенциала города. В частности, путем релокации мощностей, с обустройством на новых местах наших специалистов - ценного актива украинской Победы. Эти усилия не оставляют времени на что-либо другое, в частности и на депутатскую деятельность. В условиях войны она требует слишком много усилий", - посетовал Ефимов.
При этом, как отметил нардеп, "лидерство не нуждается в формальном статусе", но требует личного вовлечения в процессы, и именно поэтому он и решил сложить мандат в Раде, не желая имитировать деятельность в ней.
"Лидерство прежде всего требует избавиться от иллюзий. В частности, иллюзий власти. Уверен, это решение позволит мне сосредоточиться на вопросах защиты родной Краматорской общины, всего Донбасса и в целом Украины", - заявил он.
Кто такой Максим Ефимов
Отметим, что Ефимов является одним из самых богатых людей Донецкой области и Украины в целом. На 2021 год издание Forbes.ua оценивало его состояние в 205 миллионов долларов, ставя на 51-е место в рейтинге самых богатых украинцев.
Ефимов является президентом и миноритарным акционером краматорського завода "Энергомашспецсталь", который через кипрскую EMSS Holdings Limited контролирует российская компания "Атомэнергомаш", входящая в энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом". Предприятие в апреле 2022 года подверглось ракетному обстрелу, после чего прекратило работу.
Кроме того, нардеп фигурировал в СМИ как совладелец Старокраматорского машиностроительного завода и Краматорского завода тяжелого станкостроения. В свою очередь, "Энергоинвест холдинг", связываемый с Ефимовым, владеет 60,85% энергогенерирующей компании "Донбассэнерго".
В 2007 году Ефимов был избран депутатом Краматорского горсовета от Партии регионов, а в 2010 году был переизбран. В 2014 году баллотировался в Раду как самовыдвиженец от одномандатного округа №48. После избрания вошел во фракцию "Блок Петра Порошенко". Являлся первым заместителем председателя комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства.
На местных выборах 2015 года баллотировался в мэры Краматорска, но не получив должность, продолжил быть нардепом. На парламентских выборах 2019 года переизбрался от того же округа как самовыдвиженец, войдя в депутатскую группу "Доверие".
В мае 2022 года Ефимов перешел в новую группу "Восстановление Украины". Является членом комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам. Отметим, что поскольку Ефимов является мажоритарщиком, его пока никто в парламенте не заменит из-за невозможности проведения довыборов во время военного положения.