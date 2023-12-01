Нардеп Ефимов решил сдать мандат в Раде: чем объяснил решение

Депутат Верховной Рады из группы "Восстановление Украины" Максим Ефимов решил сложить полномочия. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице. По словам политика, решение было вызвано отсутствием у него времени на депутатскую работу.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

"С начала полномасштабной войны местные общины живут в новой политической реальности. В мирное время жизнь на местах зависела от согласованных действий правительства и Верховной Рады и их способности обеспечивать развитие. Как представитель Краматорска в парламенте, я сфокусировал эти усилия в политике масштабных трансформаций нашего города", – отметил он.

По словам Ефимова, он чувствует, как война ежедневно уменьшает вес институтов, усиливая запрос на персональное лидерство, заключающееся в способности обеспечить людям безопасность, экономическую активность и социальную защиту.

Депутат указал, что Краматорск благодаря усилиям местных властей во время войны с РФ превратился в ключевой прифронтовой узел страны, став убежищем для десятков тысяч гражданских переселенцев и хабом, обеспечивающим нужды военных.

"Пока команда максимально вовлечена в процессах сохранения промышленного и экономического потенциала города. В частности, путем релокации мощностей, с обустройством на новых местах наших специалистов - ценного актива украинской Победы. Эти усилия не оставляют времени на что-либо другое, в частности и на депутатскую деятельность. В условиях войны она требует слишком много усилий", - посетовал Ефимов.

При этом, как отметил нардеп, "лидерство не нуждается в формальном статусе", но требует личного вовлечения в процессы, и именно поэтому он и решил сложить мандат в Раде, не желая имитировать деятельность в ней.

"Лидерство прежде всего требует избавиться от иллюзий. В частности, иллюзий власти. Уверен, это решение позволит мне сосредоточиться на вопросах защиты родной Краматорской общины, всего Донбасса и в целом Украины", - заявил он.

Кто такой Максим Ефимов

Отметим, что Ефимов является одним из самых богатых людей Донецкой области и Украины в целом. На 2021 год издание Forbes.ua оценивало его состояние в 205 миллионов долларов, ставя на 51-е место в рейтинге самых богатых украинцев.

Ефимов является президентом и миноритарным акционером краматорського завода "Энергомашспецсталь", который через кипрскую EMSS Holdings Limited контролирует российская компания "Атомэнергомаш", входящая в энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом". Предприятие в апреле 2022 года подверглось ракетному обстрелу, после чего прекратило работу.

Кроме того, нардеп фигурировал в СМИ как совладелец Старокраматорского машиностроительного завода и Краматорского завода тяжелого станкостроения. В свою очередь, "Энергоинвест холдинг", связываемый с Ефимовым, владеет 60,85% энергогенерирующей компании "Донбассэнерго".

В 2007 году Ефимов был избран депутатом Краматорского горсовета от Партии регионов, а в 2010 году был переизбран. В 2014 году баллотировался в Раду как самовыдвиженец от одномандатного округа №48. После избрания вошел во фракцию "Блок Петра Порошенко". Являлся первым заместителем председателя комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

На местных выборах 2015 года баллотировался в мэры Краматорска, но не получив должность, продолжил быть нардепом. На парламентских выборах 2019 года переизбрался от того же округа как самовыдвиженец, войдя в депутатскую группу "Доверие".

В мае 2022 года Ефимов перешел в новую группу "Восстановление Украины". Является членом комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам. Отметим, что поскольку Ефимов является мажоритарщиком, его пока никто в парламенте не заменит из-за невозможности проведения довыборов во время военного положения.