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В Верховной Раде появилась депутатская группа "Восстановление Украины"
В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа "Восстановление Украины". В ее состав вошли 17 человек.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос"Ярослав Железняк.
Сопредседателями депутатской группы стали Максим Ефимов (депутат-мажоритарщик из Краматорска) и Игорь Абрамович (вышел из ОПЗЖ).
Всего в состав депутатской группы вошли 17 человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме вышедших ранее из ОПЗЖ депутатов, к новой группе присоединилась часть нардепов из группы "Доверие", а также исключённый из фракции "Слуга народа" после коррупционного скандала нардеп Юрченко.
Список нардепов, которые вошли в новую группу:
- Игорь Абрамович - соглава
- Максим Ефимов - соглава
- Анатолий Бурмич
- Олег Воронько
- Валерий Гнатенко
- Артем Дмитрук
- Дмитрий Исаенко
- Игорь Киселев
- Александр Ковалев
- Александр Лукашев
- Владимир Мороз
- Татьяна Плачкова
- Наталья Приходько
- Антонина Славицкая
- Вадим Столар
- Александр Фельдман
- Александр Юрченко
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность пророссийских партий.
Ранее Рада приостановила деятельность парламентской фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". При этом вскоре ее нардепы решили создать депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".