В Верховной Раде появилась депутатская группа "Восстановление Украины"

В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа "Восстановление Украины". В ее состав вошли 17 человек.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос"Ярослав Железняк.

Сопредседателями депутатской группы стали Максим Ефимов (депутат-мажоритарщик из Краматорска) и Игорь Абрамович (вышел из ОПЗЖ).

Всего в состав депутатской группы вошли 17 человек.

Кроме вышедших ранее из ОПЗЖ депутатов, к новой группе присоединилась часть нардепов из группы "Доверие", а также исключённый из фракции "Слуга народа" после коррупционного скандала нардеп Юрченко.

Список нардепов, которые вошли в новую группу:

Игорь Абрамович - соглава

Максим Ефимов - соглава

Анатолий Бурмич

Олег Воронько

Валерий Гнатенко

Артем Дмитрук

Дмитрий Исаенко

Игорь Киселев

Александр Ковалев

Александр Лукашев

Владимир Мороз

Татьяна Плачкова

Наталья Приходько

Антонина Славицкая

Вадим Столар

Александр Фельдман

Александр Юрченко

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность пророссийских партий.

Ранее Рада приостановила деятельность парламентской фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". При этом вскоре ее нардепы решили создать депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".