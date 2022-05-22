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В Верховной Раде появилась депутатская группа "Восстановление Украины"

В Верховной Раде появилась группа "Восстановление Украины"
В Верховной Раде появилась группа "Восстановление Украины"

В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа "Восстановление Украины". В ее состав вошли 17 человек.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос"Ярослав Железняк.

Сопредседателями депутатской группы стали Максим Ефимов (депутат-мажоритарщик из Краматорска) и Игорь Абрамович (вышел из ОПЗЖ).

Всего в состав депутатской группы вошли 17 человек. 

Кроме вышедших ранее из ОПЗЖ депутатов, к новой группе присоединилась часть нардепов из группы "Доверие", а также исключённый из фракции "Слуга народа" после коррупционного скандала нардеп Юрченко.

Список нардепов, которые вошли в новую группу:

  • Игорь Абрамович - соглава
  • Максим Ефимов - соглава
  • Анатолий Бурмич
  • Олег Воронько
  • Валерий Гнатенко
  • Артем Дмитрук
  • Дмитрий Исаенко
  • Игорь Киселев
  • Александр Ковалев 
  • Александр Лукашев
  • Владимир Мороз
  • Татьяна Плачкова
  • Наталья Приходько
  • Антонина Славицкая
  • Вадим Столар
  • Александр Фельдман
  • Александр Юрченко

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность пророссийских партий. 

Ранее Рада приостановила деятельность парламентской фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". При этом вскоре ее нардепы решили создать депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Автор:
Светлана Манько