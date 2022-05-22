У Верховній Раді з'явилася депутатська група "Відновлення України"

У Верховній Раді з'явилася нова депутатська група "Відновлення України". До її складу увійшли 17 людей.

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Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Співголовами депутатської групи стали Максим Єфімов (депутат-мажоритарник із Краматорська) та Ігор Абрамович (вийшов із ОПЗЖ).

Загалом до складу депутатської групи увійшли 17 людей.

Крім депутатів, які вийшли раніше з ОПЗЖ, до нової групи приєдналася частина нардепів з групи "Довіра", а також виключений з фракції "Слуга народу" після корупційного скандалу нардеп Юрченко.

Список нардепів, які увійшли до нової групи:

Ігор Абрамович - глава

Максим Єфімов - співголова

Анатолій Бурмич

Олег Воронько

Валерій Гнатенко

Артем Дмитрук

Дмитро Ісаєнко

Ігор Кисельов

Олександр Ковальов

Олександр Лукашев

Володимир Мороз

Тетяна Плачкова

Наталія Приходько

Антоніна Славицька

Вадим Столар

Олександр Фельдман

Олександр Юрченко

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє діяльність проросійських партій.

Раніше Рада призупинила діяльність парламентської фракції проросійської партії "Опозиційна платформа за життя". При цьому невдовзі її нардепи вирішили створити депутатську групу "Платформа за життя та мир".