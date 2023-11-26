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Нардеп от "Батькивщины" Данилов решил отказаться от мандата
Депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Виталий Данилов решил сложить мандат. Соответствующее заявление Данилова от 22 ноября опубликовал в Telegram-канале другой нардеп Ярослав Железняк ("Голос").
"Голосование за поддержку сложения мандата будет 8 декабря. Несмотря на то, что его фракция сидит рядом с нами... честно говоря, впервые по фото узнал о таком коллеге", - прокомментировал он.
Данилов был избран в Раду 9-го созыва в качестве №16 в общегосударственном партийном списке "Батькивщины". Таким образом, вместо него депутатом автоматически должен стать следующий по списку кандидат после уже избранных.
Ныне это Михаил Соколов (№26). Он уже был депутатом от Блока Юлии Тимошенко в парламенте 6-го созыва (2007-2012), после чего баллотировался от "Батькивщины" в Раду 7-го созыва (по общему списку и затем в 2013 году от округа №132) и 8-го созыва (как мажоритарщик от того же округа, тоже безуспешно).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Что известно о Виталии Данилове
Сам Данилов тоже уже был депутатом от той же политсилы в парламенте 6-го, а также 7-го созыва, но в 8-й созыв Рады не прошел. В нынешнем составе парламента 56-летний депутат входит в комитет по вопросам правоохранительной деятельности, является членом делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ и групп по межпарламентским связям с Японией, Саудовской Аравией, Китаем, Францией и Великобританией.
В 2005-2007 годах Данилов был президентом футбольного клуба "Харьков", ранее в 2003-2004 годах - вице-президентом харьковского ФК "Металлист". С 2002 года был депутатом Харьковского городского совета. До сих пор возглавляет Харьковскую областную организацию "Батькивщины".
Также является мастером спорта по вольной борьбе, победителем первенства СССР среди юниоров и молодежи по вольной борьбе, основателем Федерации вольной борьбы Харьковской области и харьковского детско-юношеского спортивного клуба "Богатырь".