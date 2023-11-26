Нардеп від "Батьківщини" Данілов вирішив скласти мандат

Депутат Верховної Ради від "Батьківщини" Віталій Данілов вирішив скласти мандат. Відповідну заяву Данілова від 22 листопада опублікував у Telegram-каналі інший нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

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"Голосування за підтримку складання мандату буде 8 грудня. Не дивлячись на те, що його фракція сидить поруч з нами... чесно говорячи, вперше по фото дізнався про такого колегу", - прокоментував він.

Данілов був обраний до Ради 9-го скликання як №16 у загальнодержавному партійному списку "Батьківщини". Таким чином, замість нього депутатом автоматично має стати наступний за списком кандидат після тих, що вже були обрані.

Наразі це Михайло Соколов (№26). Він вже був депутатом від Блоку Юлії Тимошенко у парламенті 6-го скликання (2007-2012), після чого балотувався від "Батьківщини" у Раду 7-го скликання (за загальним списком і потім в 2013 році від округу №132) та 8-го скликання (як мажоритарник від того ж округу, теж безуспішно).

Що відомо про Віталія Данілова

Сам Данілов теж вже був депутатом від тієї ж політсили у парламенті 6-го, а також 7-го скликання, але до 8-го скликання Ради не пройшов. У нинішньому складі парламенту 56-річний депутат входить до комітету з питань правоохоронної діяльності, є членом делегації у Парламентській асамблеї ГУАМ та груп з міжпарламентських зв’язків з Японією, Саудівською Аравією, Китаєм, Францією та Великою Британією.

У 2005-2007 роках Данілов був президентом футбольного клубу "Харків", до цього у 2003-2004 роках - віцепрезидентом харківського ФК "Металіст". З 2002 року був також депутатом Харківської міської ради. Досі очолює Харківську обласну організацію "Батьківщини".

Також є майстром спорту з вільної боротьби, переможцем першості СРСР серед юніорів та молоді з вільної боротьби, засновником Федерації вільної боротьби Харківської області та харківського дитячо-юнацького спортивного клубу "Богатир".