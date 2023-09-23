Стефанчук розповів, чи позбавлять Шуфрича депутатського мандата

Народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді, можуть позбавити депутатського мандата.

Про це розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він зауважив, що для того, щоб притягнути будь-якого народного депутата до кримінальної відповідальності, не потрібна згода парламенту, як це було раніше.

Стефанчук запевнив, що для позбавлення депутатського мандата є усі механізми.

"Безперечно, ще раз кажу, механізми всі є. Вони прописані в семи пунктах, які передбачені в Конституції України. При чому я хочу зауважити, що під час воєнного стану Конституцію міняти не можна. І тому ми маємо послуговуватися саме цими сімома пунктами", - підкреслив голова Верховної Ради.

За словами Стефанчука, Шуфрич може написати самостійно заяву про складання мандата або парламент його позбавить статусу народного обранця через рішення суду.

"Для його актуального стану, безперечно, такі підстави можуть бути. Це власна заява. Якщо він буде бажати і її напише. І друге – це рішення суду, яке набуло законної сили. Тому що, слава Богу, в Україні є суд. Тільки рішення суду в кримінальній справі, яке набуло законної сили, є абсолютним і неспростовним критерієм для визнання вини будь-якої особи", - підкреслив Стефанчук.

Він наголосив, що у разі, якщо Шуфрич не напише сам заяву про складання повноважень і якщо не буде рішення суду, він не залишиться народним депутатом.

"Тому що є сім передумов. Якщо буде хоча б одна передумова, яка передбачена в Конституції, безперечно, він складе мандат", - зауважив голова парламенту.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича.

Як повідомлялося, 15 вересня Печерський районний суд Києва обрав Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави. Йому повідомили про підозру в держзраді.