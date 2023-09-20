Спійману на отриманні хабаря "слугу народу" Марченко відпустили під заставу в 54 тисячі гривень

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 20 вересня обрав запобіжний захід депутатці Верховної Ради від "Слуги народу" Людмилі Марченко, яка підозрюється у зловживанні впливом. Як повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, до неї застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53,6 тисячі гривень.

На підозрювану покладено традиційні процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти їх про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі; здати документи для виїзду за кордон.

Рішення ухвалено за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, погодженим генеральним прокурором Андрієм Костіним. При цьому в САП вказують, що зазначена сума є максимальним розміром застави, передбаченим законом для злочину, який інкримінується нардепці.

В чому підозрюють Людмилу Марченко

Нагадаємо, що про підозру Марченко було повідомлено більш як два місяці тому - 11 липня. Їй інкримінують частину 2 статті 28, частину 2 статті 369-2 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення чиновником, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання хабаря, скоєна за попередньою змовою).

За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за гроші обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

НАБУ також опублікувало відповідну розмову фігуранток, відео передачі хабаря від помічниці до Марченко, а також відео намагань останньої позбутися коштів в момент прибуття слідчих та оперативників шляхом викидання банкнот за паркан будинку.

На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності Марченко та її помічниці, а саме отримання 11,3 тисячі доларів від двох громадян за безперешкодний перетин кордону. Зазначимо, що хоча з пропрезидентської партії депутатку через скандал виключили, вона залишається у її фракції в парламенті.