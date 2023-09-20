Пойманную на получении взятки "слугу народа" Марченко отпустили под залог в 54 тысячи гривен

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 20 сентября избрал меру пресечения депутату Верховной Рады от "Слуги народа" Людмиле Марченко, которая подозревается в злоупотреблении влиянием. Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, к ней применена пресечения в виде залога в размере 53,6 тысячи гривен.

На подозреваемому возложены традиционные процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору или в суд по каждому требованию; сообщать им об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу; сдать документы для выезда за границу

Решение принято по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованному генеральным прокурором Андреем Костиным. При этом в САП указывают, что указанная сумма является максимальным размером залога, предусмотренным законом для инкриминируемого нардепу преступления.

В чем подозревают Людмилу Марченко

Напомним, что о подозрении Марченко было сообщено более двух месяцев назад – 11 июля. Ей вменяют часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение взятки для себя или третьего лица за влияние на принятие решения чиновником, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление взятки, совершенное по предварительному сговору) .

По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за деньги обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

НАБУ также опубликовало соответствующий разговор фигуранток, видео передачи взятки от помощницы к Марченко, а также видео попыток последней избавиться от денег в момент прибытия следователей и оперативников путем выбрасывания банкнот за забор дома.

На сегодняшний день установлено два эпизода противоправной деятельности Марченко и ее помощницы, а именно получение 11,3 тысячи долларов от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы. Отметим, что хотя из пропрезидентской партии депутата из-за скандала исключили, она остается в ее фракции в парламенте.