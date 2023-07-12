З партії "Слуга народу" виключили нардепку, підозрювану в переправленні ухилянтів за кордон

Народну депутатку Людмилу Марченко, після повідомлення їй підозри НАБУ у зловживанні впливом та отриманні неправомірної вигоди, виключили з партії "Слуга народу".

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк виданню NV.

"Партія "Слуга Народу" безкомпромісно та швидко реагувала та буде реагувати на будь-які прояви корупції", — заявила Шуляк.

Вона додала, що ініціювала скликання зборів Тернопільської облорганізації "Слуги народу" щодо виключення Марченко з політичної ради. Тернопільська обласна організація припинила повноваження Марченко.

6 липня голова партії своїм розпорядженням виключила депутатку з членів партії.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 11 липня повідомило про підозру у зловживанні впливом депутатці Верховної Ради від "Слуги народу" Людмилі Марченко

Нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

НАБУ також опублікувало відповідну розмову фігуранток, відео передачі хабаря від помічниці до Марченко, а також відео намагань останньої позбутися коштів в момент прибуття слідчих та оперативників шляхом викидання банкнот за паркан будинку.

Нагадаємо, що 5 липня НАБУ повідомило про проведення обшуків у помічниці депутатки, а також у неї самої у Тернопільській області. Офіційно тоді прізвище нардепки не повідомлялося.

Людмила Марченко пройшла в парламент як №63 в виборчому списку партії "Слуга народу". До того вона працювала в компанії "Епіцентр К".