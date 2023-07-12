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Из партии "Слуга народа" исключили нардепку, подозреваемую в махинациях с правом выезда за границу
Народный депутат Людмила Марченко после сообщения ей подозрения НАБУ в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной выгоды была исключена из партии "Слуга народа".
Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк изданию NV.
"Партия "Слуга Народа" бескомпромиссно и быстро реагировала и будет реагировать на любые проявления коррупции", - заявила Шуляк.
Она добавила, что инициировала созыв собрания Тернопольской облорганизации "Слуги народа" по исключению Марченко из политического совета. Тернопольская областная организация прекратила полномочия Марченко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
6 июля глава партии своим распоряжением исключила депутата из членов партии.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро 11 июля сообщило о подозрении в злоупотреблении влиянием депутату Верховной Рады от "Слуги народа" Людмиле Марченко.
Нардепка вместе со своей помощницей пообещали за предоставление неправомерной выгоды обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".
НАБУ также опубликовало соответствующий разговор фигуранток, видео передачи взятки от помощницы к Марченко, а также видео попыток последней избавиться от средств в момент прибытия следователей и оперативников путем выбрасывания банкнот за забор дома.
Напомним, что 5 июля НАБУ сообщило о проведении обысков у помощницы депутата, а также у нее самой в Тернопольской области. Официально тогда фамилия нардепки не сообщалась.
Людмила Марченко прошла в парламент как №63 в избирательном списке партии "Слуга народа". До этого она работала в компании "Эпицентр К".