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Из партии "Слуга народа" исключили нардепку, подозреваемую в махинациях с правом выезда за границу

Народную депутатку Людмилу Марченко исключили из партии "Слуга народа"
Народную депутатку Людмилу Марченко исключили из партии "Слуга народа"

Народный депутат Людмила Марченко после сообщения ей подозрения НАБУ в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной выгоды была исключена из партии "Слуга народа".

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк изданию NV.

"Партия "Слуга Народа" бескомпромиссно и быстро реагировала и будет реагировать на любые проявления коррупции", - заявила Шуляк.

Она добавила, что инициировала созыв собрания Тернопольской облорганизации "Слуги народа" по исключению Марченко из политического совета. Тернопольская областная организация прекратила полномочия Марченко.

6 июля глава партии своим распоряжением исключила депутата из членов партии.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро 11 июля сообщило о подозрении в злоупотреблении влиянием депутату Верховной Рады от "Слуги народа" Людмиле Марченко.

Нардепка вместе со своей помощницей пообещали за предоставление неправомерной выгоды обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

НАБУ также опубликовало соответствующий разговор фигуранток, видео передачи взятки от помощницы к Марченко, а также видео попыток последней избавиться от средств в момент прибытия следователей и оперативников путем выбрасывания банкнот за забор дома.

Напомним, что 5 июля НАБУ сообщило о проведении обысков у помощницы депутата, а также у нее самой в Тернопольской области. Официально тогда фамилия нардепки не сообщалась.

Людмила Марченко прошла в парламент как №63 в избирательном списке партии "Слуга народа". До этого она работала в компании "Эпицентр К".

Автор:
Светлана Манько