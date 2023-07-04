САП обжаловала меру пресечения главе Тернопольского облсовета

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меры пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и двум заместителям начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционные жалобы на решение следственного судьи, которыми председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской ОВ избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 805 тыс. грн залога.

"Прокурор не соглашается с размером залога, определенного следователем судьей, и в суде апелляционной инстанции, учитывая тяжесть преступления, будет настаивать на применении более строгой меры пресечения - содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для председателя Тернопольского облсовета, 10 млн грн – для первого заместителя главы Тернопольской ОВА и 8 млн грн – другого заместителя", - говорится в сообщении.

Кроме того, поскольку инкриминируемое председателю Тернопольского облсовета преступление, связанное с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий, стороной обвинения готовится ходатайство об отстранении Головка от занимаемой должности.

"Вместе с тем сообщаем, что два заместителя председателя Тернопольской ОВА с марта 2023 года отстранены от выполнения своих должностных обязанностей", - отмечают в САП.

Напомним, 26 июня НАБУ и САП задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на получении взятки.

Чиновники требовали почти 1,8 млн гривен у местного предпринимателя за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

При этом Михаил Головко внес залог и 3 июля вернулся на работу.

"Тернопольский областной совет работает, все выполняют возложенные на них обязанности и задачи, полноценно рабочий режим у нас продолжается. С сегодняшнего дня на работе", – заявил Головко.

Он настаивает на том, что подозрение во взятке – "полный маразм, абсурд и провокация", поскольку областной совет "уже почти два года не имеет никакого отношения к бюджету".