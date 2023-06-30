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Обещал за $50 тыс содействовать во избежании экстрадиции: действующего нардепа подозревают в мошенничестве (ФОТО/ВИДЕО)
Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве нардепу, главе подкомитета в Комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергею Алексееву.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, нардеп путем обмана завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов США.
"Зафиксировано получение 30 тыс долл. США. Предварительно, он получил еще 20 тыс долл. США", - сообщили в Офисе генпрокурора.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия. Подозрение нардеп получил по ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В то же время в СБУ сообщили, что правоохранители задокументировали преступные действия действующего нардепа, требовавшего деньги с гражданина одной из европейских стран.
"За 50 тыс. долл. США нардеп обещал иностранцу свое содействие во избежании экстрадиции. Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", - говорится в сообщении.
Офис генпрокурора и СБУ не называют имя и фамилию нардепа, однако, согласно с открытыми данными, должность главы подкомитета по вопросам правоохранительной деятельности занимает нардеп от партии "Европейская солидарность" Сергей Алексеев.
В партии "Европейская солидарность" уже отреагировали на обыски и подозрение нардепу Алексееву. Там заявили о "продолжении направленных провокаций и давлении на представителей" партии.