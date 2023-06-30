Обещал за $50 тыс содействовать во избежании экстрадиции: действующего нардепа подозревают в мошенничестве (ФОТО/ВИДЕО)

Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве нардепу, главе подкомитета в Комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергею Алексееву.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, нардеп путем обмана завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов США.

"Зафиксировано получение 30 тыс долл. США. Предварительно, он получил еще 20 тыс долл. США", - сообщили в Офисе генпрокурора.

По месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия. Подозрение нардеп получил по ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время в СБУ сообщили, что правоохранители задокументировали преступные действия действующего нардепа, требовавшего деньги с гражданина одной из европейских стран.

"За 50 тыс. долл. США нардеп обещал иностранцу свое содействие во избежании экстрадиции. Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", - говорится в сообщении.

Офис генпрокурора и СБУ не называют имя и фамилию нардепа, однако, согласно с открытыми данными, должность главы подкомитета по вопросам правоохранительной деятельности занимает нардеп от партии "Европейская солидарность" Сергей Алексеев.

В партии "Европейская солидарность" уже отреагировали на обыски и подозрение нардепу Алексееву. Там заявили о "продолжении направленных провокаций и давлении на представителей" партии.