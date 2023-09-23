Стефанчук рассказал, лишат ли Шуфрича депутатского мандата

Народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене, могут лишить депутатского мандата.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что для того, чтобы привлечь любого народного депутата к уголовной ответственности, не нужно согласие парламента, как это было раньше.

Стефанчук заверил, что для лишения депутатского мандата есть все механизмы.

"Безусловно, еще раз говорю, механизмы все есть. Они прописаны в семи пунктах, которые предусмотрены в Конституции Украины. При чем я хочу заметить, что во время военного положения Конституцию менять нельзя. И поэтому мы должны использовать именно эти семь пунктов", – подчеркнул председатель Верховной Рады.

По словам Стефанчука, Шуфрич может написать самостоятельно заявление о сложении мандата или парламент его лишит статуса народного избранника из-за решения суда.

"Для его актуального состояния, бесспорно, такие основания могут быть. Это собственное заявление. Если он будет желать и его напишет. И второе – это решение суда, которое вступило в законную силу. Потому что, слава Богу, в Украине есть суд. Только решение суда по уголовному делу, которое вступило в законную силу, является абсолютным и неопровержимым критерием для признания вины любого лица", - подчеркнул Стефанчук.

Он отметил, что в случае, если Шуфрич не напишет сам заявление о сложении полномочий и если не будет решения суда, он не останется народным депутатом.

"Потому что есть семь предпосылок. Если будет хотя бы одна предпосылка, предусмотренная в Конституции, безусловно, он сложит мандат", - заметил глава парламента.

Напомним, Верховная Рада на заседании 20 сентября сняла с должности председателя Комитета по свободе слова Нестора Шуфрича.

Как сообщалось, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога. Ему сообщили о подозрении в госизмене.