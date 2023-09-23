- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Стефанчук рассказал, лишат ли Шуфрича депутатского мандата
Народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене, могут лишить депутатского мандата.
Об этом рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью "Радио Свобода".
Он отметил, что для того, чтобы привлечь любого народного депутата к уголовной ответственности, не нужно согласие парламента, как это было раньше.
Стефанчук заверил, что для лишения депутатского мандата есть все механизмы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Безусловно, еще раз говорю, механизмы все есть. Они прописаны в семи пунктах, которые предусмотрены в Конституции Украины. При чем я хочу заметить, что во время военного положения Конституцию менять нельзя. И поэтому мы должны использовать именно эти семь пунктов", – подчеркнул председатель Верховной Рады.
По словам Стефанчука, Шуфрич может написать самостоятельно заявление о сложении мандата или парламент его лишит статуса народного избранника из-за решения суда.
"Для его актуального состояния, бесспорно, такие основания могут быть. Это собственное заявление. Если он будет желать и его напишет. И второе – это решение суда, которое вступило в законную силу. Потому что, слава Богу, в Украине есть суд. Только решение суда по уголовному делу, которое вступило в законную силу, является абсолютным и неопровержимым критерием для признания вины любого лица", - подчеркнул Стефанчук.
Он отметил, что в случае, если Шуфрич не напишет сам заявление о сложении полномочий и если не будет решения суда, он не останется народным депутатом.
"Потому что есть семь предпосылок. Если будет хотя бы одна предпосылка, предусмотренная в Конституции, безусловно, он сложит мандат", - заметил глава парламента.
Напомним, Верховная Рада на заседании 20 сентября сняла с должности председателя Комитета по свободе слова Нестора Шуфрича.
Как сообщалось, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога. Ему сообщили о подозрении в госизмене.