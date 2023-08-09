Минус один: Рада забрала мандат у нардепа Холодова, проживающего за границей

Верховная Рада на заседании 9 августа досрочно прекратила полномочия народного депутата Андрея Холодова.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

За постановление №9575 проголосовали 308 народных избранников.

Железняк добавил, что в парламенте осталось 403 депутата.

Андрей Холодов: в Вене и на Кипре

В апреле 2022 года стало известно, что нардеп Холодов пересек государственную границу Украины. Вместе с ним была, в частности, его жена Екатерина Шаховская. Тогда в "Слуге народа" объясняли это гуманитарной миссией, "детали которой нельзя сообщать".

Осенью журналисты "Украинской правды" заметили Холодова в Вене. Тогда в контексте вопроса о том, почему он пропустил заседания парламента, депутат сказал: "[На] несколько дней я могу посетить, почему я не могу быть здесь?".

Недавно проект "Схемы" опубликовал расследование, согласно которому Холодов выезжал из Украины, в частности, в июне, августе, сентябре, октябре и декабре 2022 года. В январе 2023 года он прибыл в Украину на 10 дней, после чего уехал и с тех пор не вернулся. По данным журналистов, нардеп находится с семьей за границей, в том числе на Кипре, где у него семейное имение.

Вскоре после публикации этого материала стало известно, что Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. Из партии "Слуга народа" его исключили.