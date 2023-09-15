Шуфричу сообщили о подозрении в госизмене: ему грозит 15 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине.

Напомним, что Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для подрывной деятельности против Украины. Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене и которого задерживал лично председатель Службы безопасности Василий Малюк.

"Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России единственная история и что украинцы и россияне – якобы "один народ". Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе", – подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что по местам жительства Шуфрича и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков.

"По материалам СБУ ему сообщено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, утром 15 сентября стало известно о том, что Служба безопасности Украины производит обыски у народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Также СМИ публиковали фото из обыска его дома. У нардепа нашли комнату советского кринжа с георгиевскими лентами, медалями и кителями.