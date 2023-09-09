- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Суд разрешил ГБР провести расследование дела беглого экснардепа Рената Кузьмина
Киевский окружной административный суд принял решение, которым разрешил Государственному бюро расследований провести заочное расследование бывшего нардепа от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Рената Кузьмина.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Кузьмин подозревается в государственной измене. По данным ДБР, он накануне и после начала полномасштабного вторжения России в Украину размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.
В частности, Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая носила пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Действия Кузьмина квалифицированы по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
Подозреваемый объявлен в розыск.
По материалам ГБР Кузьмина суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога.
Напомним, 13 января парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
10 января президент Владимир Зеленский заявил, что лишил гражданства этих изменников. Глава государства подчеркнул, что если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия власти будут соответствующие.
Рената Кузьмина подозревают в госизмене. В частности, по информации ГБР, Кузьмин накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.