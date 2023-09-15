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Преступность
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Шуфрича арестовали без возможности внесения залога

Шуфрича арестовали без возможности внесения залога

15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Его подозревают в государственной измене. Сам Шуфрич обвинение отрицает и называет смешными.

Шуфрич рассказал, что суть обвинения состоит в том, что он сделал депутатские запросы для выяснения обстоятельств похищения судьи Чауса во времена Порошенко.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Однако сам Шуфрич и его адвокаты просили открытого заседания, а прокуратура напротив настаивала на закрытом, чтобы сохранить гостайны.

Напомним, утром 15 сентября Служба безопасности Украины провела обыски у народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Позже СБУ сообщила, что Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.