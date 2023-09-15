СБУ проводит обыски у нардепа Шуфрича по подозрению в госизмене

Утром 15 сентября Служба безопасности Украины проводит обыски у народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, Шуфрича обвиняют в госизмене за "распространение российской пропаганды" на телеканалах.

"Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин в Киевской области", - написал Бутусов.

По его словам, Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданного сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

По выводам следствия Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики.

Официально пока СБУ не подтвердила данную информацию.

Напомним, Киевский окружной административный суд принял решение, которым разрешил Государственному бюро расследований провести заочное расследование в отношении бывшего нардепа от запретной политической партии "ОПЗЖ" Рената Кузьмина.