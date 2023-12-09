Замість Шуфрича: Ярослава Юрчишина призначили головою Комітету з питань свободи слова

Верховна Рада України в суботу, 9 грудня, призначила депутата від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина на посаду голови парламентського Комітету з питань свободи слова.

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Про це повідомили депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

"Верховна Рада затвердила депутата Ярослава Юрчишина (фракція "Голос") на посаду голови Комітету з питань свободи слова", - написав Гончаренко.

Зазначається, що це рішення підтримали 247 народних депутатів.

Відомо, що він замінить на цій посаді Нестора Шуфрича, який раніше очолював цей комітет.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, якому раніше повідомили про підозру в держзраді. Виконувачем обов'язків голови комітету був нардеп "Слуги народу" Євген Брагар.

15 вересня Печерський районний суд Києва обрав Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.

Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.