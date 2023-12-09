- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Замість Шуфрича: Ярослава Юрчишина призначили головою Комітету з питань свободи слова
Верховна Рада України в суботу, 9 грудня, призначила депутата від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина на посаду голови парламентського Комітету з питань свободи слова.
Про це повідомили депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
"Верховна Рада затвердила депутата Ярослава Юрчишина (фракція "Голос") на посаду голови Комітету з питань свободи слова", - написав Гончаренко.
Зазначається, що це рішення підтримали 247 народних депутатів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Відомо, що він замінить на цій посаді Нестора Шуфрича, який раніше очолював цей комітет.
Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, якому раніше повідомили про підозру в держзраді. Виконувачем обов'язків голови комітету був нардеп "Слуги народу" Євген Брагар.
15 вересня Печерський районний суд Києва обрав Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.
Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.