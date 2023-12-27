Кому з державних та суспільних інституцій найбільше довіряють українці – опитування

Українці найчастіше висловлюють довіру Збройним силам України – 94% серед опитаних.

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на дані дослідження, яке було проведено соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Крім ЗСУ, українці також довіряють іншим силовим та оборонним структурам:

добровольчі загони - 89%;

Державна служба з надзвичайних ситуацій - 83%;

Національна гвардія України - 82%;

Міністерство оборони України - 73%;

Державна прикордонна служба - 72%;

Служба безпеки України - 71%;

Національна поліція України - 58%.

Президенту України Володимиру Зеленському висловили довіру 68% опитаних.

Згідно з опитування, високий рівень довіри спостерігається до громадських та волонтерських організацій - 63% та 86% відповідно.

Також проводилось дослідження щодо довіри до політиків, посадовців та громадських діячів. Опитування показало, що найбільший рівень довіри учасників - до Володимира Зеленського (71%), Віталія Кіма (65%), Дмитра Кулеби (56%), Сергія Притули (55%), Михайла Подоляка (52%).

Більшість опитаних не довіряють Юлії Тимошенко (85%), Олексію Арестовичу (82%), Юрію Бойку (81%), Петру Порошенку (74%), Мар’яні Безуглій (58,5%), Давиду Арахамії (57%), Андрію Єрмаку (54%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до Віталія Кличка – не довіряють йому 45%, довіряють 40%, Денису Шмигалю відповідно 42% і 38%, Руслану Стефанчуку відповідно 41% і 28%, Олегу Татарову відповідно 34% і 10%, Данилу Гетманцеву відповідно 33% і 20%, Ользі Стефанішиній відповідно 23% і 17%, Ростиславу Шурмі відповідно 21% і 10%.

Зазначається, що опитування проводились майже на всій території України у період з 8 по 15 грудня 2023 року. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив опитування щодо того, кого б обрали українці на президентських виборах, якби опинилися в 1991 році – Чорновола чи Кравчука. Результати дослідження виявили, що 81% українців, які мали право голосу у 1991 році, зараз проголосували б на виборах президента за В'ячеслава Чорновола, а за Леоніда Кравчука віддали б свій голос 13%.

Також було проведено опитування щодо того, кому з відомих політиків найбільше довіряють українці.

Так, найбільшу довіру має президент України Володимир Зеленський, волонтер Сергій Притула та мер Києва Віталій Кличко. Ставлення до Олексія Арестовича різко змінилося в негативну сторону, а у Петра Порошенка показники довіри зараз кращі, ніж в травні 2022 року.

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