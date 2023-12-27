Кому из государственных и общественных институций больше всего доверяют украинцы – опрос

Украинцы чаще всего выражают доверие Вооруженным силам Украины – 94% среди опрошенных.

Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Кроме ВСУ, украинцы также доверяют другим силовым и оборонным структурам:

добровольческие отряды – 89%;

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 83%;

Национальная гвардия Украины – 82%;

Министерство обороны Украины – 73%;

Государственная пограничная служба – 72%;

Служба безопасности Украины – 71%;

Национальная полиция Украины – 58%.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому выразили доверие 68% опрошенных.

Согласно опросу, высокий уровень доверия наблюдается к общественным и волонтерским организациям – 63% и 86% соответственно.

Также проводилось исследование по доверию к политикам, должностным лицам и общественным деятелям. Опрос показал, что наибольший уровень доверия участников - к Владимиру Зеленскому (71%), Виталию Киму (65%), Дмитрию Кулебе (56%), Сергею Притуле (55%), Михаилу Подоляку (52%).

Большинство опрошенных не доверяют Юлии Тимошенко (85%), Алексею Арестовичу (82%), Юрию Бойко (81%), Петру Порошенко (74%), Марьяне Безуглой (58,5%), Давиду Арахамии (57%), Андрею Ермаку (54%).

Чаще выражали недоверие, чем доверие, к Виталию Кличко – не доверяют ему 45%, доверяют 40%, Денису Шмыгалю соответственно 42% и 38%, Руслану Стефанчуку соответственно 41% и 28%, Олегу Татарову соответственно 34% и 10%, Данилу Гетманцеву соответственно 33% и 20%, Ольге Стефанишиной соответственно 23% и 17%, Ростиславу Шурме соответственно 21% и 10%.

Отмечается, что опрос проводился почти на всей территории Украины в период с 8 по 15 декабря 2023 года. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, недавно Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил опрос относительно того, кого избрали бы украинцы на президентских выборах, если бы оказались в 1991 году – Чорновила или Кравчука. Результаты исследования выявили, что 81% украинцев, которые имели право голоса в 1991 году, сейчас проголосовали бы на выборах президента за Вячеслава Чорновила, а за Леонида Кравчука отдали бы свой голос 13%.

Также был проведен опрос относительно того, кому из известных политиков больше всего доверяют украинцы.

Так, наибольшее доверие имеет президент Украины Владимир Зеленский, волонтер Сергей Притула и мэр Киева Виталий Кличко. Отношение к Алексею Арестовичу резко изменилось в негативную сторону, а у Петра Порошенко показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года.

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