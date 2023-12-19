Зеленский, Притула, Кличко, Арестович, Порошенко: кому доверяют украинцы

Украинцы больше всего доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, волонтеру Сергею Притуле и мэру Киева Виталию Кличко. Отношение к Алексею Арестовичу резко изменилось в отрицательную сторону, а у Петра Порошенко показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проводившегося 4-10 декабря.

Отмечается, что социологи спросили у украинцев об их отношении к девяти политикам.

Наивысшее доверие у украинцев у президента Владимира Зеленского. По состоянию на декабрь 2023 г. ему доверяют 77% респондентов, не доверяют 22% (показатель доверия снизился с 90% в мае 2022 года).

Дальше идет Сергей Притула, которому доверяют 69%, не доверяют - 25% (показатели доверия по сравнению с маем 2022 несколько ухудшились).

На третьем месте – мэр Киева Виталий Кличко с показателями доверия 52% и недоверия – 43%. С прошлого года он значительно потерял доверие украинцев к себе – в мае 2022 года ему доверяли 74%, не доверяли – 18%.

А вот руководителю Офиса президента Андрею Ермаку доверяют всего 33% опрошенных украинцев, не доверяют - 51% (в мае 2022 года соотношение было 43% против 23%, то есть тогда доверяли гораздо больше).

В списке также есть Петр Порошенко, и он единственный, у кого показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года. Так, 27% респондентов доверяют пятому президенту, не доверяют – 68% (в мае 2022 года соотношение было 16% против 80%).

Также в этой группе есть народный депутат Дмитрий Разумков. Ему доверяют 25% украинцев, не доверяют – 37% (в мае 2022 года было 35% против 25%), но в его случае нужно учитывать, что 33% не знают нардепа.

Кроме того, отношение украинцев к Алексею Арестовичу стало "диаметрально противоположным". В мае 2022 года большинство респондентов ему доверяли - 62% против 21%, которые не доверяли. По состоянию на декабрь 2023 года ему доверяют 11%, не доверяют – 78%.

Украинцев спрашивали и о доверии экс-премьеру Юлии Тимошенко, лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко. Результаты опроса показали, что Тимошенко сейчас доверяют 10%, не доверяют – 87% (в мае 2022 года ей доверяли 18%, не доверяли – 74%). Бойко доверяют 9%, не доверяют - 71% (ранее соотношение было 11% против 66%).

Напомним, в Украине за год упал уровень доверия ко всем правящим институтам, кроме ВСУ. Число не доверяющих президенту украинцев возросло с 5% до 18%, а доверие к Верховной Раде снизилось более чем наполовину.