Зеленський, Притула, Кличко, Арестович, Порошенко: кому довіряють українці

Українці найбільше довіряють президенту України Володимиру Зеленському, волонтеру Сергію Притулі та меру Києва Віталію Кличку. Ставлення до Олексія Арестовича різко змінилося в негативну сторону, а у Петра Порошенка показники довіри зараз кращі, ніж в травні 2022 року.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводили 4-10 грудня.

Зазначається, що соціологи спитали в українців про їхнє ставлення до дев'яти політиків.

Найвищу довіру українців має президент Володимир Зеленський. Станом на грудень 2023 року йому довіряють 77% респондентів, не довіряють 22% (показник довіри знизився з 90% у травні 2022 року).

Далі йде Сергій Притула, якому довіряють 69%, не довіряють - 25% (показники довіри порівняно з травнем 2022 року дещо погіршилися).

На третьому місці - мер Києва Віталій Кличко з показниками довіри 52% і недовіри - 43%. З минулого року він значно втратив довіру українців до себе - у травні 2022 року йому довіряли 74%, не довіряли - 18%.

А от керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку довіряють всього 33% опитаних українців, не довіряють - 51% (у травні 2022 року співвідношення було 43% проти 23%, тобто тоді довіряли значно більше).

У списку також є Петро Порошенко, і він єдиний, у кого показники довіри зараз кращі, ніж у травні 2022 року. Так, 27% респондентів довіряють п'ятому президенту, не довіряють - 68% (у травні 2022 року співвідношення було 16% проти 80%).

Також у цій групі є народний депутат Дмитро Разумков. Йому довіряють 25% українців, не довіряють - 37% (у травні 2022 року було 35% проти 25%), але в його випадку треба враховувати, що 33% не знають нардепа.

Крім того, ставлення українців до Олексія Арестовича стало "діаметрально протилежним". У травні 2022 року більшість респондентів йому довіряли - 62% проти 21%, які не довіряли. Станом на грудень 2023 року йому довіряють 11%, не довіряють - 78%.

Українців питали й про довіру до експрем'єрки Юлії Тимошенко, лідера партії ОПЗЖ Юрія Бойка. Результати опитування показали, що Тимошенко зараз довіряють 10%, не довіряють - 87% (у травні 2022 року їй довіряли 18%, не довіряли - 74%). Бойку довіряють 9%, не довіряють - 71% (раніше співвідношення було 11% проти 66%).

Нагадаємо, в Україні за рік упав рівень довіри до всіх правлячих інституцій, окрім ЗСУ. Число українців, які не довіряють президенту, зросло з 5% до 18%, а довіра до Верховної Ради знизилася більш ніж наполовину.