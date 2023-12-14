В Україні зросла кількість громадян, які готові поступитися територіями в обмін на мир

Станом на початок грудня 2023 року 74% українців вважають, що за жодних обставин Україна не повинна відмовлятися від своїх територій, навіть у випадку тривалої війни та загроз збереженню незалежності. В той же час, кількість українців, які погоджуються на поступки, зросла.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи пишуть, що останнім часом спостерігається тенденція до зменшення частки українців, які не готові поступатися територіями. Минулого року та до травня 2023 близько 8-10% респондентів були готовими віддати території в обмін на мир, а зараз ця кількість зросла до 19%.

Разом з цим, у всіх регіонах виразна більшість респондентів (68% і 69% на Півдні і Сході до 76 і 79% на Заході і в Центрі) усе одно виступають проти територіальних поступок Росії.

Якщо розглядати дані в розрізі регіонів проживання, то станом на грудень 2023 року, навіть серед мешканців півдня і сходу, які є найближчими до зони бойових дій, 67% висловлюють проти будь-яких територіальних поступок (тоді як готові до таких поступок 22% серед мешканців півдня і 25% серед мешканців сходу).

Ситуація серед мешканців Заходу і Центру трошки відрізняється, демонструючи невелику меншу готовність до територіальних поступок.

Соціологи пишуть, що українці, які підтримують територіальні поступки, є більш песимістичними у своїй поглядах. 22% вважають. Проте, 71% тих, хто готовий до територіальних поступок, вірять, що за належної підтримки Заходу Україна зможе досягти успіхів.

Додамо, 32% українців підтримують припинення бойових дій з Росією з відкладенням визволення окупованих територій на невизначене майбутнє за умови надання серйозних гарантій безпеки від Заходу, якщо він дійсно суттєво скоротить свою допомогу Україні.

Нагадаємо також, що ще у серпні начальник штабу НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може отримати членство в альянсі, але для цього їй доведеться віддати окуповані території Росії, оскільки це може бути одним з етапів закінчення війни. Пізніше схожу позицію висловив і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен щодо отримання Україною членства в альянсі без розповсюдження гарантій безпеки на окуповані наразі Росією території.

Опитування було проведене 29 листопада - 9 грудня 2023 року методом телефонного інтерв'ю серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Статистична похибка не перевищує 3,4%