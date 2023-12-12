Третина українців готова до "заморожування" війни з РФ при гарантіях безпеки від Заходу - опитування

32% українців підтримують припинення бойових дій з Росією з відкладенням визволення окупованих територій на невизначене майбутнє за умови надання серйозних гарантій безпеки від Заходу, якщо він дійсно суттєво скоротить свою допомогу Україні.

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Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. В свою чергу, 58% радше все одно підтримали б продовження бойових дій та тиск на окупантів, незважаючи на ризики для територій, які наразі підконтрольні Україні. Ще 10% не змогли визначитися з пріоритетом.

Натомість на півдні та сході України думки розділилися приблизно навпіл з лише незначним переважанням думки про продовження бойових дій. Так, на півдні 46%, а на сході 47% вважають, що навіть в умовах обмеженої західної допомоги бойові дії мають продовжуватися (на заході та в центрі - 64% і 65% відповідно).

За умови ж належної підтримки з боку Заходу зброєю, фінансами і санкціями проти РФ лише 7% українців продовжуватимуть вважати, що остання є занадто сильною, аби Україна змогла завдати їй суттєвих невдач і досягти прийнятного результату. 87% респондентів вважають, що за таких умов Україна зможе цього досягти, а 6% не змогли дати відповідь.

Зокрема, не вірять у здатність України завдати РФ суттєвих невдач навіть за належної підтримки Заходу 10% мешканців південного макрорегіону, 9% - східного, але натомість лише 6% респондентів у західній частині Україні та 5% у центральній.

Опитування було проведено 29 листопада - 9 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним зважуванням). Всього опитано 1031 респондента з усіх регіонів, крім окупованих до 24 лютого 2022 року.

Загроза для допомоги США Україні

Нагадаємо, що виділення подальшої допомоги Україні від США, які є найбільшим донором, зараз перебуває під загрозою. Ще в жовтні американський президент Джозеф Байден подав до Конгресу запит про виділення 106 мільярдів доларів, у тому числі біля 61 мільярда на допомогу Україні, а також на допомогу Ізраїлю та Тайваню й заходи з протидії нелегальній міграції з латиноамериканських країн.

Однак депутати від Республіканської партії відмовилися голосувати за весь пакет разом, вважаючи недостатніми запропоновані заходи з посилення охорони кордону з Мексикою і вимагаючи більш жорсткої політики у цьому питанні. Республіканці пропонували виокремити кошти для Ізраїлю, але Демократична партія, представником якої є Байден, наполягає на голосуванні за все разом.

Через цей конфлікт питання, зокрема й життєво необхідної допомоги Україні, залишається невирішеним досі. В адміністрації ж Байдена заявляли, що без схвалення цього пакету Конгресом США вже з січня не зможуть виділяти Україні нову військову допомогу, що загрожує погіршенням ситуації на фронті.

Напередодні видання The New York Times опублікувало статтю, згідно якої деякі американські військові пропонують Україні змінити стратегію, зосередившись на утриманні підконтрольних території та розвитку виробництва зброї протягом 2024 року, аби покращити самодостатність України для відсічі можливим російським наступам та створити умови для змістовних мирних переговорів наприкінці 2024 або в 2025 році.

З іншого боку, українська влада, включаючи президента Володимира Зеленського, багаторазово заявляла про відмову від будь-яких переговорів з Росією до повної деокупації території України. 23 серпня Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору.