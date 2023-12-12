США пропонують Україні зосередитися на утриманні територій і розпочати мирні переговори з Росією - NYT

Сполучені Штати надали величезну військову та економічну підтримку Україні, понад 111 мільярдів доларів за останні два роки. Але значна кількість республіканців зараз заявляють, що вони виступають проти подальших витрат, а інші вимагають побачити нову стратегію війни, перш ніж голосувати за будь-які додаткові кошти.

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Про це пише New York Times.

Згідно з повідомленням, деякі американські військові пропонують нову стратегію, щоб Україна зосередилася на утриманні тих території, яка у неї є і розвивала свою здатність виробляти зброю протягом 2024 року. Сполучені Штати вірять, що ця стратегія покращить самодостатність України та допоможе Києву дати відсіч будь-якому новому російському пориву.

Мета такої стратегії полягає у тому, щоб створити достатню реальну загрозу, щоб Росія могла розглянути питання про участь у змістовних переговорах наприкінці наступного року або в 2025 році.

За словами американських чиновників, без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Представники адміністрації стверджують, що президент Росії Володимир Путін робить ставку на зменшення американської підтримки, вказуючи на його нещодавні заяви про те, що якщо в України закінчаться боєприпаси, надані НАТО, Росія переможе за кілька днів.

Видання пише, що багато українських лідерів не усвідомлюють, наскільки нестабільним є подальше фінансування війни від США. За словами американських чиновників ці українські генерали та вищі цивільні посадовці мають нереалістичні очікування щодо того, що поставлять Сполучені Штати. Вони просять мільйони артилерійських снарядів, яких не існує.

Американські офіційні особи кажуть, що без зміни стратегії 2024 рік міг би бути схожим на 1916 рік, найсмертоносніший рік Першої світової війни, коли тисячі молодих людей втратили життя, а бойові лінії змінилися дуже мало.

Деякі високопоставлені чиновники США висловлювали занепокоєння тим, що якщо наступного року війна зайде в глухий кут, Путін отримає перевагу.

Попередня стратегія США провалилася

Американські та українські військові лідери шукають нову стратегію, яку вони могли б почати виконувати на початку наступного року, оскільки попередня виявилася не вдалою.

Протягом трьох місяців військовослужбовці США та союзників навчали дев’ять бригад, 36 000 українських військових, основам маневреної війни. Теорія, висунута американськими стратегами, полягала в тому, що лише важка сила може пробити міцні російські лінії та повернути південно-східне узбережжя України.

Але поки США вчили Україну користуватися зброєю, росіяни окопалися і готувалися до майбутньої битви.

Американські та українські стратеги спочатку не усвідомлювали, наскільки росіяни зміцнюють свою оборону. Українські війська, які тренувалися в Німеччині, відпрацьовували прорив оборони, набагато меншої міцності, ніж те, з чим вони зрештою зіткнуться.

Контрнаступ 2023 року був побудований на переробці української армії за зразком американської. На думку критиків, це був підхід, який Сполучені Штати спробували застосувати у В’єтнамі, Іраку та Афганістані, але здебільшого безуспішно.

У серпні, після кількох місяців боїв, механізовані сили навчені США, наблизилися та деокупували маленьке село Роботине, але захист Росії виявився набагато сильнішим, ніж очікували Сполучені Штати. Замість приємної перемоги битва під Роботиним обернувся кривавою бійнею.

Чого очікувати Україні

Газета пише, що зараз американські чиновники намагаються підготувати українців до наступного року, кажучи їм, що будь-яка допомога, яку схвалить Конгрес, навряд чи відповідатиме фінансуванню, яке Вашингтон надавав у перші два роки війни.

"Вони мають воювати розумно й ефективно. Якщо Україна та Захід зроблять правильні інвестиції в пошуках довгострокової стратегії, тоді Україна може повернути перевагу", — сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Американські чиновники кажуть, що Україні не потрібно повертати всі майже 20 відсотків території країни, яку вона втратила, щоб виграти війну.

Отримання деяких стратегічних і символічних перемог, зміцнення оборони та нарощування власних здібностей для виробництва більшої кількості зброї може бути достатнім, щоб зміцнити позиції України, коли заклики до мирних переговорів про припинення війни неминуче відновляться.

Раніше видання Reuters писало, що російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирні переговори з Україною до результатів виборів президента США в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, що українська влада, включаючи Зеленського, багаторазово заявляла про відмову від будь-яких переговорів з Росією до повної деокупації території України. 23 серпня Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору.