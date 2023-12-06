Україна має план щодо деокупації територій на 2024 рік: ЗСУ стоять на третій лінії оборони РФ

Українські війська пройшли першу та другу лінії оборони росіян і наразі стоять перед третьою. Україна має план щодо подальшої деокупації земель на 2024 рік.

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Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Fox News.

"Ми звільнили 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі. Зараз ми маємо план на 2024 рік", - сказав міністр.

Він зауважив, що армія РФ побудувала три лінії оборони на фронті в Україні. Наразі ЗСУ пройшли другу лінії і знаходяться перед третьою.

Умєров нагадав, що вихід на кордони 1991 року залишається стратегічною перемогою для України. При цьому на запитання журналіста про те, чи можливе врегулювання не військовим шляхом, якщо війна затягнеться на роки, міністр наголосив, що тоді цивілізованому світу буде соромно, адже РФ прагне знищити демократію.

Умєров підкреслив, що Україна хоче бути частиною НАТО і говорити з альянсом однією мовою, тому впроваджує всі стандарти оборонного блоку в управління ЗСУ.

Війна з Росією вступила в нову фазу

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що війна з Росією вступила в нову фазу. Україна не досягла бажаних результатів у ході літнього контрнаступу, але ЗСУ не відступають, а продовжують чинити опір російським окупантам.

"Ми хотіли отримати швидші результати. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - сказав Зеленський.

Він додав, що чисельність особового складу ЗСУ не дозволяє провести швидкий наступ.

"Бракає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися, що ми маємо капітулювати. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам", – наголосив Зеленський.

Раніше президент заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.Голова держави вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.

Зеленський заперечив, що США та Європейський Союз почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих перемовин із Росією і заявив, що тиску на нього немає.