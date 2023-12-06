У Украины есть план по деоккупации территорий на 2024 год: ВСУ стоят на третьей линии обороны РФ

Украинские войска прошли первую и вторую линии обороны россиян и стоят перед третьей. У Украины есть план по дальнейшей деоккупации земель на 2024 год.

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Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News .

"Мы освободили 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле. Сейчас у нас есть план на 2024 год", - сказал министр.

Он отметил, что армия РФ выстроила три линии обороны на фронте в Украине. В настоящее время ВСУ прошли вторую линию и находятся перед третьей.

Умеров напомнил, что выход на границы 1991 остается стратегической победой для Украины. При этом на вопрос журналиста о том, возможно ли урегулирование не военным путем, если война затянется на годы, министр подчеркнул, что тогда цивилизованному миру будет стыдно, ведь РФ стремится уничтожить демократию.

Умеров подчеркнул, что Украина хочет быть частью НАТО и говорить с альянсом на одном языке, потому внедряет все стандарты оборонного блока в управление ВСУ.

Война с Россией вступила в новую фазу

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что война с Россией вступила в новую фазу. Украина не достигла желаемых результатов в ходе летнего контрнаступления, но ВСУ не отступают, а продолжают сопротивляться российским оккупантам.

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", - сказал Зеленский.

Он добавил, что численность личного состава ВСУ не позволяет провести скорейшее наступление.

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны показаться, что мы должны капитулировать. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - подчеркнул Зеленский.

Ранее президент заявил, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.

Зеленский возразил, что США и Европейский Союз начали непублично обсуждать с Украиной вопросы возможных переговоров с Россией и заявил, что давления на него нет.